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前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響

【明報專訊】紡織及製衣界立法會議員陳祖恒在社交平台宣布感染新冠病毒，其新冠快速檢測初步結果呈陽性，目前與同住家人居家檢疫。陳祖恒在剛過去的周三（8日）、周四（9日）都有出席立法會會議和特首答問會，並與商務及經濟發展局長邱騰華及勞工及福利局長羅致光等交談，其間有戴口罩。七一臨近，本報早前報道，有機會與國家領導人接觸的官員及嘉賓，事前或要在酒店隔離7天，本報向特首辦查詢議員感染事件對有關檢疫工作有否影響，特首辦回應稱，對任何揣測性提問不予評論。明報記者

特首辦回覆本報查詢，特首前日出席立法會答問會時，全程戴口罩，並與出席議員保持相當距離，但未有回應會否暫停出席公開活動及有否接受檢測。翻查答問會當日相片，陳祖恒曾與邱騰華近距離交談，商經局回覆本報表示，邱騰華在立法會曾與陳祖恒簡短交談，而邱每日均有做新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。勞福局回覆表示，羅致光每日做新冠病毒快測，前天若有短暫交談，雙方都有戴口罩。

議員官員檢測陰性 立會大樓消毒

陳祖恒昨在社交平台表示，快測呈陽性後，已即時通報立法會秘書處及衛生署，並安排所有辦事處職員在家工作及盡快檢測。他說未來兩周不會參與立法會會議，但會按身體情况，在家跟進和處理立法會事務。較早前，工聯會麥美娟、九龍西梁文廣、選委會劉智鵬、民建聯黃俊碩及鄭泳舜先後感染新冠病毒。

立法會秘書處表示，陳祖恒最近返回立法會大樓的日期為6月9日，過去一星期曾到過會議廳、會議廳前廳、會議室1樓、7樓及地下低層停車場。秘書處評估風險後，今晚將消毒綜合大樓等相關地方，包括陳祖恒的辦事處。

在會議廳內，經民聯劉業強及地建界龍漢標分別坐在陳祖恒左右，經民聯林健鋒和盧偉國則在陳的前方，前日各人曾交談。林健鋒向本報表示，昨日即時安排新冠病毒核酸測試，結果是陰性。盧偉國則表示，每日快速檢測，全部結果是陰性。劉業強及龍漢標回覆其他傳媒查詢均表示，快速檢測結果為陰性。

（新冠疫情）

相關字詞﹕立法會 七一回歸 陳祖恒 新冠病毒

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