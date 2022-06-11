涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，前日（9日）於柴灣及西貢拘捕3人，涉違反不實披露資料的防疫規例，包括24歲男地產從業員、35歲女咖啡師及38歲男救護員，咖啡師及救護員為情侶關係。

警方稱，被捕者涉在3月及4月期間，分別上載不屬於自己的快測染疫結果證明，或在兩個不同人的申報中，上載相同的快測染疫結果證明，從而獲取衛生防護中心發出的隔離令。其中38歲救護員涉嫌申報虛假的快測陽性結果，試圖獲取康復紀錄二維碼，另涉欺詐罪；35歲咖啡師則被指在帶有病徵下以不同行徑傳播病毒，涉干犯第599A章「使他人蒙受感染風險」。

累計拘6人 警不排除更多人被捕

警方批評，作出虛假陽性申報屬自私及不負責任行為，呼籲市民切勿為短暫便利而破壞法紀。警方至今接獲5宗從防護中心轉介的個案，累計6人被捕。警稱調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

消防：嚴肅處理違法違紀個案

消防處回應稱，該處一名屬員涉犯刑事案，現正接受警方調查。由於相關執法部門已展開調查，處方沒有資料補充。消防處重申，一向注重屬員的紀律和操守，處方對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。