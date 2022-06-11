工人夾死 家屬批淘大賠償「出爾反爾」

家屬稱兩改方案 淘大截稿前未回覆

死者的二哥表示，弟弟在淘大工作近15年，生前領1.3萬元月薪。上月16日他曾到淘大廠房與公司代表見面，他引述代表口頭承諾稱，淘大會在《僱員補償條例》訂立的60個月收入賠償以外，額外補償18個月月薪生活費和5萬元應急錢，冀家屬不提民事訴訟。死者二哥續稱，弟弟的妻兒居於內地，待辦理證件到領取法定賠償或需兩年，而死者妻子現無工作，要求該筆額外補償為36個月月薪。

死者二哥又說，上月29日家屬再與淘大代表見面，他稱公司提升額外補償至24個月月薪，家屬維持原本要求；至本月2日淘大將補償事宜交付公證行處理，並提出新方案，僅提供10萬元應急錢，或預支《僱員補償條例》60個月月薪當中的25萬元，死者家屬批評淘大出爾反爾，又拒見家屬，表現不近人情。

死者的大哥哭訴，曾向淘大查問其弟死因、廠房為何不設閉路電視、為何事發半小時才有人發現，以及為何死者需一人工作，他說淘大並無回答。本報向勞工處查詢意外調查結果，勞工處回覆稱，調查仍在進行，不宜提供相關資料；又說本月初已與死者家屬會面，闡述《僱員補償條例》相關規定。

工業傷亡權益會幹事林靜儀表示，她曾希望與淘大會面惟遭拒絕，質疑淘大更改補償方案不合理，並批淘大監工不足。她希望淘大能向家屬補償36個月薪金生活費，免對家屬造成二次傷害。