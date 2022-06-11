港聞

港聞一

工人夾死 家屬批淘大賠償「出爾反爾」

【明報專訊】淘大食品廠上月12日發生致命工業意外，43歲姓溫工人檢查一部「上卡板機」時，頭部突遭啟動的機器壓住，工友發現時溫已昏迷，送院後證實死亡。他遺下妻子和7歲及11歲兒女，以及年逾七旬的父母。事發近一個月，家屬昨會見傳媒時批評淘大「出爾反爾」，稱淘大曾兩度更改賠償方案。本報就事件向淘大發電郵查詢，截稿前未獲回覆。

家屬稱兩改方案 淘大截稿前未回覆

死者的二哥表示，弟弟在淘大工作近15年，生前領1.3萬元月薪。上月16日他曾到淘大廠房與公司代表見面，他引述代表口頭承諾稱，淘大會在《僱員補償條例》訂立的60個月收入賠償以外，額外補償18個月月薪生活費和5萬元應急錢，冀家屬不提民事訴訟。死者二哥續稱，弟弟的妻兒居於內地，待辦理證件到領取法定賠償或需兩年，而死者妻子現無工作，要求該筆額外補償為36個月月薪。

死者二哥又說，上月29日家屬再與淘大代表見面，他稱公司提升額外補償至24個月月薪，家屬維持原本要求；至本月2日淘大將補償事宜交付公證行處理，並提出新方案，僅提供10萬元應急錢，或預支《僱員補償條例》60個月月薪當中的25萬元，死者家屬批評淘大出爾反爾，又拒見家屬，表現不近人情。

死者的大哥哭訴，曾向淘大查問其弟死因、廠房為何不設閉路電視、為何事發半小時才有人發現，以及為何死者需一人工作，他說淘大並無回答。本報向勞工處查詢意外調查結果，勞工處回覆稱，調查仍在進行，不宜提供相關資料；又說本月初已與死者家屬會面，闡述《僱員補償條例》相關規定。

工業傷亡權益會幹事林靜儀表示，她曾希望與淘大會面惟遭拒絕，質疑淘大更改補償方案不合理，並批淘大監工不足。她希望淘大能向家屬補償36個月薪金生活費，免對家屬造成二次傷害。

相關字詞﹕工業傷亡權益會 工業意外

上 / 下一篇新聞

傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因
傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因
調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾
調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾
涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕
涉虛報快測陽性 救護員等3人被捕
跨部門反恐演習 模擬七一生化襲擊
跨部門反恐演習 模擬七一生化襲擊
前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響
前日立會開會 陳祖恒快測陽性 兩局長曾近距離交談 特首辦不評論對七一檢疫影響
學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」
學校呈報個案破百 專家：增加屬「預期之中」
涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫
涉第四波歌舞群組 「金儷星」再揭違防疫
猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃
猴痘列須呈報傳染病 政府公布3級應變計劃
財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席
財會通過架構重組撥款 下周大會審議 傳入閣張國鈞麥美娟不在席
戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔
戴耀廷楊森單仲偕被撤勳 楊：因公民抗命無悔
羅致光：撤對冲增僱主0.35%成本 遜通脹加租
羅致光：撤對冲增僱主0.35%成本 遜通脹加租
轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權
轟海外醫生執業試屢取消 議員促撤醫委審批權
多區塗鴉「六四」字樣 4青年被捕
多區塗鴉「六四」字樣 4青年被捕
律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案
律師捲投資騙局 竊事主1000萬美元 求情稱同屬受害人 曾赴美向FBI報案
日本開關同日始公布簽證安排 港團延期
日本開關同日始公布簽證安排 港團延期
菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否
菲傭猝死案 法醫馬宣立同指死因不明 難斷過勞否
渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制
渣馬案 田總高層：已倡參加者申報健康 非強制
英基案被告全准萬元保釋 8月再訊
英基案被告全准萬元保釋 8月再訊
公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年
公屋聯會倡公屋樓花 未落成先編配快半年
「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據
「套丁」欺詐上訴爭議不合憲 法庭准呈理據
父母涉殺女嬰首上庭 官令索精神報告
父母涉殺女嬰首上庭 官令索精神報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】籲港人搵方式抒懷 梁家傑日行1萬步
【Emily】籲港人搵方式抒懷 梁家傑日行1萬步
【Emily】陳克勤嬲環境局 鬧卑鄙下三流
【Emily】陳克勤嬲環境局 鬧卑鄙下三流
【Emily】城巴雙層電動巴 最快6‧19行5B線
【Emily】城巴雙層電動巴 最快6‧19行5B線
【Emily】韋志成再續任市建行政總監3年
【Emily】韋志成再續任市建行政總監3年
【Emily】陳智思獲邀入馬會董事局
【Emily】陳智思獲邀入馬會董事局