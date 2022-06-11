調查報道fact check反修例資訊獲獎 營運資金全靠公眾

傳真社在網頁簡介稱，資金百分百來自公眾，所有款項用作調查記者薪酬、辦公室租金和設備、調查費用及其他營運開支，不受任何政治或商業壓力左右，並說有逾九成本港新聞機構，以及部分海外新聞機構如BBC、路透社、Financial Times 等成為傳真社的媒體用戶，獲授權採用及報道其採訪內容。

前員工陳朗昇：工作性質辛苦

記協主席陳朗昇曾於傳真社工作，憶述當時由報館轉職，因入行時有參與調查報道，當時已有一定年資故獲聘。他說工作內容不便透露，但工作性質辛苦，時要通宵，於傳真社工作期間，血糖飈高又長白髮，形容「人老了很多」，但他認為問題不大，因當時仍想於傳真社工作。他指出傳真社作為全港首間開宗名義以偵查報道起家的媒體，有很多令人印象深刻的報道，記者已歷年克盡己責，做好傳媒角色，指出香港需要這些傳媒機構，可惜類似傳真社的媒體不會再出現。