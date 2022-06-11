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傳真社停運涉國安否 創辦人：沒資料 聲明稱財政穩健 未交代停運原因

【明報專訊】繼《蘋果日報》、「立場新聞」及「眾新聞」等，再有傳媒機構停止運作。調查報道新聞社「傳真社」昨發聲明，宣布即日（10日）起停運，員工將按既定程序遣散，訂戶每月訂閱款項即日停止轉帳，聲明中未有交代停運原因。傳真社創辦人吳曉東被問到有否收到來自國安、公安、或有權力者警告時，他說「沒有資料補充」。記協主席陳朗昇認為停運決定很急，稱傳真社最近報道的題材敏感，惟停運原因難以揣測。

本報向警方查詢，曾否向傳真社進行調查，包括有否涉及國安事務。警方回應「警方不評論個別媒體報道」。

傳真社2015年由資深記者吳曉東發起眾籌成立，是本港唯一專寫調查報道的新聞通訊社。傳真社昨發聲明表示，近年傳媒行業巨變，屢次思考有否繼續下去的空間，但「每次最終都決定本着信念，謹守崗位」，聲明又稱傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，其後獲公眾支持，財政回復穩健，惟聲明中未有交代停運原因，僅稱「現在是時候告別了」。

被問心情 吳曉東嘆氣：不獲授權再提

本報曾分別向4個曾於傳真社任職或現職的員工查詢停運原因，有員工表示「可以說的聲明已交代了」，着本報記者查詢創辦人吳曉東。吳曉東回覆查詢時稱創辦傳真社後，傳真社基本上是獨立運作，稱現已沒參與運作。被問到停運心情為何，他嘆了一口氣，隔數秒才說不獲授權再提，僅稱認同聲明內容。他說傳真社員工約6人，會按勞工法例遣散。被問是否受壓，例如來自國安的壓力時，他說「這些我更沒資料」。

翻查公司註冊處紀錄，「FactWire News Agency Limited 傳真社有限公司」已於2019年2月被剔除登記及解散，持有該公司的「FW Media Limited 傳真媒體有限公司」則仍有註冊。兩間公司董事均只有吳曉東一人，FW Media Limited傳真媒體有限公司亦由吳全資持有。傳真社有限公司登記地址是共享辦公室，記者昨到上址查詢，有職員稱傳真社已搬走一段時間。

官員指港有新聞自由 記協：公道在人心

曾於傳真社工作的記協主席陳朗昇表示事前不知停運安排，他認為單看聲明，傳真社宣布停運決定來得很急，指該社最近報道題材敏感，惟停運原因難以揣測，不認為「踩中地雷就要死」。陳又說傳真社即使沒受政治壓力，本身亦有很多艱難。他認為以眾籌為經濟基礎、主打調查報道的傳媒不會再出現，而針對權貴、私人企業的調查報道將愈來愈少。

記協發表聲明，稱過去一年在政治環境轉變下，香港新聞業亦出現劇變，多家傳媒停運，反映香港新聞自由實况，對於近日不斷有官員指香港新聞自由從未受影響，「本會認為市民眼睛雪亮，公道自在人心。」

浸大新聞系高級講師呂秉權說在現今香港，對任何傳媒停運都不意外。他稱傳真社停運很可惜，惟新聞自由空間一直收窄，再多一間傳媒機構停運，反映大家認為很難再做下去，不認為停運會令空間再收窄。他說調查報道工作性質敏感，未來亦會有國安考慮，相信只有民生消費類調查報道有較大空間。

傳真社4月披露候任特首李家超的兩名兒子與今屆選委有共事或合作，5月揭發Android版本的「安心出行」內置人臉識別模組。其後傳真社發聲明，稱網站及內部系統持續遭攻擊，向讀者發布新聞通訊的系統4月遭駭客入侵，系統內訂閱人登記資料曾被存取。

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