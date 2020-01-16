【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品

涉及八九民運香港大遊行相片

前資深記者Steven Knipp喺1989年內地爆發民運期間，拍攝香港大遊行嘅相片，作品之後一直掛喺FCC會址其中一間酒吧，並將相嘅版稅捐畀FCC；據Emily得到FCC內部電郵，Knipp話近日事態令佢覺得FCC唔再係昔日嘅FCC，所以唔同意FCC再用佢張相。

主席見得獎者 為近日用詞不當致歉

FCC主席Keith日前上民主黨劉慧卿網台節目，不點名話「立場新聞」得獎因為少咗其他中文傳媒報名、如果頒獎畀被控煽動罪嘅「立場」，可能FCC都會被視作支持違法行為。據多個消息向Emily透露，Keith日前見部分得獎者時，為自己近日用詞不當道歉，話純粹轉達收到嘅法律意見，就係要喺頒獎同被調查風險之間取捨。

消息又引述Keith話，唔想自己或董事會因為新聞自由而坐監，如果FCC倒閉，有百幾個員工會失業，所以更加唔可以衝動行事，要平衡營商，同時喺合法範圍內為新聞自由出聲。

Emily向Keith查詢上述事情，佢話了解中。