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2022年6月10日星期五
港聞二
林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
古諮會通過李基醫局不評級建議
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
男警賭外圍波獲判120小時社服令
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年
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【明報專訊】（請看附圖）
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林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
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