大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由

調查在去年3至12月以網上問卷形式訪問720名表示有興趣在大灣區發展的大學生；另以個案形式訪問26名曾在大灣區創業就業或讀書的港青，以及16名專家、學者及僱主，旨在了解港青在大灣區發展的優勢和不足。

八成認同事業發展機會吸引

報告顯示，79.7%受訪者認同港青在大灣區創業前景理想，逾半不認為港青在大灣區就業無優勢，不過七成人同意港青並不了解大灣區的發展機遇（圖A）。調查也顯示曾到訪大灣區的受訪者對當地前景看法相對正面。

對港青而言，大灣區最吸引之處是有事業發展機會，而龐大的市場規模及廣結人脈也是吸引力所在，至於認為薪酬吸引的受訪者只有54.8%，百分比是5個選項中最低（圖三）。至於最想從事的行業，金融服務（17.6%）及科技與創新（17.2%）分別排各選項的第二三位，最多人選擇文化及創意（17.9%）。

談及對灣區生活的顧慮，資訊自由是受訪者最擔心的一項，其次是住屋和治安（圖二）；同時逾半受訪者覺得灣區發展的最大挑戰是自己缺乏內地人脈網絡和工作經驗（圖一）。

報告綜合受訪個案分析，港青的競爭優勢是具專業精神與國際視野、處事靈活變通、英文能力較高等；另一方面，對國情的了解、內地人脈等則是港青較內地青年不足之處。有具創業經驗的受訪個案認為，港青甚少接觸工廠業務，對實際產品製作認識有限。

港青具國際視野有優勢 惟不熟國情

報告建議，本港教育局升學及就業輔導組將大灣區的職業生涯發展概念加入現時的中學生涯規劃資源及資訊中，以及推出大灣區行業考察團，讓學生及早認識當地就業機遇；有關當局亦可資助非政府機構展開「大灣區職涯探索計劃」，為青年舉辦參觀內地企業和廠房等活動。此外，報告提出建立大灣區核心技能網上學習平台，透過提升技能加強競爭力；以及呼籲企業僱主與大專院校合作，針對大灣區所缺的專科人才提供實習機會，讓港青到區內不同城市工作和感受，既有助學生開拓事業，亦有助企業網羅人才。