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古諮會通過李基醫局不評級建議

【明報專訊】市區重建局早前啟動九龍城「衙前圍道／賈炳達道」重建項目，範圍內包括逾70年歷史的李基紀念醫局，古蹟辦評審小組建議對醫局不作評級，古諮會昨開會通過建議，當中有委員建議保留醫局內寫上「基礎永固」的基石，並搬到未來新建的大樓內。本土研究社批評古蹟辦評審時忽視李基紀念醫局的社會意義，偏重建築特色，對委員會決定失望。

上載網站諮詢一月

古諮會昨討論九龍城賈炳達道99號的李基紀念醫局擬議不作評級的建議，在未有委員反對下，古蹟辦會把擬議不評級的建議，以及文物價值評估報告上載古諮會網站，諮詢公眾一個月。若收到任何意見，古蹟辦會匯報委員，在確認評級前再考慮。

本研社不樂觀 稱無必要拆卸

對於李基紀念醫局最終評級，本研社研究員鄭捷龍表示不樂觀，認為「重建好似勢在必行」，相信難以原址保留。他質疑項目是否有必要拆卸，認為既非迫切，亦無必要搬到其他地點，指該建築貼近民居，為區內居民服務數十年，「既就腳又不用上樓」，即使不評級亦不應貿然決定搬遷，而應諮詢區內市民。鄭又表示，醫局是二戰後區內首批公共設施之一，同時也是1950年代的社區基礎醫療設施，為九龍城區內地標之一，是區內街坊的集體回憶。

市建局早前公布九龍城重建方案時表示，已聘請保育建築師為該建築初步評估，再制定合適方案。

古諮會昨亦通過其他項目擬議評級，包括打鼓嶺鳳凰湖24號至25號村屋、大澳太平街112號永助聖母小堂及深涌三王來朝小堂，均擬評3級歷史建築。

另外，古諮會昨討論已評3級歷史建築的彌敦道190號洋樓，委員會表示本周二（7日）收到「活現香港」及其他保育團體就該幢洋樓研究報告，會審視報告提出與該建築物有關的新資料及真確性，然後交由獨立的歷史評審小組審議，以及交回古諮會公眾諮詢1個月，再確認評級。會上指，建築物業主去年2月向屋宇署申請拆卸，古諮會得悉消息後曾聯絡業主，近期曾與業主聯絡得知該建築物現時未有即時被拆卸風險。

相關字詞﹕歷史建築 九龍城重建 古蹟辦 古諮會

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