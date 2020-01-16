去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK

海關搜查犬課監督黃惜忻及機場保安有限公司第一行動處助理行政總裁郭美森，昨日出席名為「共創領犬專業 齊心守護香港」的活動。雙方於去年7月13日簽署合作，確立幼犬繁育計劃，將培訓具備搜索爆炸品、毒品及槍械彈藥等能力的搜查犬。黃惜忻表示，未來將視乎需要安排繁育更多幼犬，希望為本地提供更多自家繁殖的高質素搜查犬。

黃惜忻稱，拉布拉多犬嗅覺靈敏、性格溫馴，且服從性高，而狗爸爸Hugo及狗媽媽Rosie，分別任職機場保安搜索犬及海關毒品搜查犬。Rosie於今年農曆新年大年初五，順利誕下5雄3雌健康幼犬，分別名為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、 Dolby、Hunter及Kilo，字首組合成「DEFEND HK」，盼牠們將成專業搜查犬。

活動上有4名領犬員分享育犬心得，自言充當「媒人」、「執媽」及陪月員，過程既興奮又緊張。曾與Rosie工作4年的領犬關員形容，8隻幼犬就似孫仔孫女，盼牠們健康成長。另一名領犬員說，幼犬Hunter由其親手接生及改名，期待牠加入機場大家庭。

8幼犬4個月大 遊戲練社交

8隻幼犬現約4個月大，正值學習黃金期，以遊戲方式訓練社交能力及觀感認知，至9個月至1歲大時，將訓練嗅查包括毒品、爆炸品等違禁品10至12星期。有6隻幼犬將會由海關訓練，其餘兩隻則交由機場保安公司培訓，黃惜忻說，訓練後將決定牠們負責嗅索的違禁品。

郭美森表示，搜查犬將於機場客運大樓巡邏、嗅索工作及任機場旅客大使。