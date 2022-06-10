港聞

港聞二

傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺

【明報專訊】公務員學院昨日舉行動土典禮，候任院長郭蔭庶表示，公務員的國家安全教育是「重中之重」的環節，認為培訓公務員擁有自覺維護國安的心態，是學院未來要「落工夫」的地方。被問到會否按訓練警隊的方式訓練公務員，郭稱不會標籤訓練項目的來源，只要能建立高效、具使命感的團隊，任何形式都會採用。他表示未有課程細節，個人傾向設立考核標準。

稱近年表現反映紀律部隊訓練形式可取

談及公務員訓練，曾任副警務處長的郭蔭庶昨稱會考慮任何訓練方式，認為大家亦知道警察受訓後展現的質素，過去數年的社會狀况及抗疫工作，紀律部隊的表現反映相關訓練有獨特及可取之處。他指包括公務員在內，每人都有必要認識國家安全和憲制秩序。他認為過去32年的警隊經驗加上個人特質，有信心為學院發展提供堅固基礎，期望聚焦提升公務員「服務人群的心態」，強調公共服務非商業交易，包含犧牲精神，在任何環境都要維持。

去年成立的公務員學院，由特首林鄭月娥於2017年《施政報告》提出。林太昨出席典禮時對學院發展提出多項意見，稱不少人認為政府「各自為政，欠缺合作」，因此團體精神是最重要，又指公務員不應只追求安穩，建議學院提供具啟發性的課程，增加公務員為民服務的使命感等。她又表示42年公務員生涯以來，為公務員興建一個有歸屬感的地方是她的夢想，期望退休後到學院分享經驗。

相關字詞﹕林鄭月娥 國家安全教育 郭蔭庶 公務員學院

上 / 下一篇新聞

林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關
稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年
女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
古諮會通過李基醫局不評級建議
古諮會通過李基醫局不評級建議
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
男警賭外圍波獲判120小時社服令
男警賭外圍波獲判120小時社服令
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年