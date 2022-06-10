傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺

稱近年表現反映紀律部隊訓練形式可取

談及公務員訓練，曾任副警務處長的郭蔭庶昨稱會考慮任何訓練方式，認為大家亦知道警察受訓後展現的質素，過去數年的社會狀况及抗疫工作，紀律部隊的表現反映相關訓練有獨特及可取之處。他指包括公務員在內，每人都有必要認識國家安全和憲制秩序。他認為過去32年的警隊經驗加上個人特質，有信心為學院發展提供堅固基礎，期望聚焦提升公務員「服務人群的心態」，強調公共服務非商業交易，包含犧牲精神，在任何環境都要維持。

去年成立的公務員學院，由特首林鄭月娥於2017年《施政報告》提出。林太昨出席典禮時對學院發展提出多項意見，稱不少人認為政府「各自為政，欠缺合作」，因此團體精神是最重要，又指公務員不應只追求安穩，建議學院提供具啟發性的課程，增加公務員為民服務的使命感等。她又表示42年公務員生涯以來，為公務員興建一個有歸屬感的地方是她的夢想，期望退休後到學院分享經驗。