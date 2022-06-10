復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮

【明報專訊】內地復旦大學內外全科醫學士課程獲納入第二批海外認可醫學資格名單，日後該課程畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後可免試註冊，惟校方文件顯示只限海外公民報讀，即港人須取海外公民身分才可入讀。食衛局昨回覆表示，特別註冊委員會認為課程合乎既定條件，並大致上可與本地大學所頒授的醫學資格比擬，故將有關醫學資格納入名單，過程中無考慮課程是否有香港學生就讀。
6院校QS排名非前百 局方：非取決單一因素
第二批認可名單23間院校中，有6間於國際評級機構QS排名不入前百名。食衛局昨回覆稱，委員會審批相關醫學資格的主要原則，是在考慮國際排名、課程內容及授課語言等因素後，相關醫學資格是否大致上可與本地大學比擬，而非取決於單一因素或單一國際排名，有關課程是否有香港學生就讀亦非考慮因素。
至於復旦大學課程的收生和入學要求、港生就讀情况，食衛局稱會另行蒐集資料，但認為不影響委員會承認其資格的建議。就委員會認為相關醫學資格要以英語授課，才被視為與本港兩間醫學院大致相若，當局補充，本港醫療系統實際操作環境現仍以英語主導，故認為決定有其實際考量。
立法會醫衛界議員林哲玄批評，有否港人就讀和是否容許港人入讀是兩回事，若香港居民不符入學資格便不應將該課程納入名單，冀改納復旦大學其他醫學課程。