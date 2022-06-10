復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮

6院校QS排名非前百 局方：非取決單一因素

第二批認可名單23間院校中，有6間於國際評級機構QS排名不入前百名。食衛局昨回覆稱，委員會審批相關醫學資格的主要原則，是在考慮國際排名、課程內容及授課語言等因素後，相關醫學資格是否大致上可與本地大學比擬，而非取決於單一因素或單一國際排名，有關課程是否有香港學生就讀亦非考慮因素。

至於復旦大學課程的收生和入學要求、港生就讀情况，食衛局稱會另行蒐集資料，但認為不影響委員會承認其資格的建議。就委員會認為相關醫學資格要以英語授課，才被視為與本港兩間醫學院大致相若，當局補充，本港醫療系統實際操作環境現仍以英語主導，故認為決定有其實際考量。

立法會醫衛界議員林哲玄批評，有否港人就讀和是否容許港人入讀是兩回事，若香港居民不符入學資格便不應將該課程納入名單，冀改納復旦大學其他醫學課程。