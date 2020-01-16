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50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成

【明報專訊】 本港第五波新冠疫情高峰時每日有逾萬宗陽性個案，市民減少外出令捐血人次下降，血庫曾多次告急。香港紅十字會輸血服務中心昨表示，3月中曾有一周每日收集到的血液不足200袋，較平日約550袋少近七成，亦遠低於目標的650袋。不過，本港兩名捐血最多的「捐血王」疫下堅持捐血，捐全血近200次、年屆七旬的關錫堯稱會「捐到紅十字會唔畀再捐」；至於捐逾700次「成分血」（只捐血漿或血小板等血液成分）的李兆楠則笑言捐血如「追女仔」，「只要愛上佢……唔食飯、唔瞓覺都會搵佢」，他事前48小時亦會做足「安全措施」，做核酸檢測確認沒染疫才捐血。

盼放寬75歲年齡上限 「捐到唔畀捐」

今年是紅十字會輸血服務中心成立70周年，過去50年累計捐血191次關錫堯今年踏入70歲，自言多年來風雨不改，中心規定相隔75天才可捐血一次，他「一到期第一日就去捐」。第五波疫情下他堅持定期捐血，惟捐血站排隊捐血光景不復見，他慨嘆現時捐血站只有寥寥數人，人流冷清。為可繼續捐血助人，他說會努力保持健康，事前「食豬膶」補充鐵質，「捐到紅十字會唔畀再捐」，盼紅十字會放寬捐全血的75歲年齡上限。

先檢測保安全 另一捐血王笑言習慣如「追女仔」

捐血37年、現年50多歲的李兆楠至今捐逾700次成分血。捐血多年，他稱最難忘是把捐血使命傳承予其23歲兒子柏軒，兩年前更一同獲獎。捐全血只需10多分鐘，但捐成分血需分離血液成分，每次花半小時至一小時。被問到多年來如何緊隨中心規定每兩周捐血，李笑言捐血於他如「追女仔」，愛上後即使「唔得閒、唔食飯、唔瞓覺都會搵佢 」，習慣成自然。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，疫情爆發以來血庫存量不算穩定，第五波影響最大，今年3月初曾有一周每日不足200袋血，惟由於當時醫院大多為新冠病人，手術等需輸血醫療程序減少，醫院血量需求減三成，故未有病人受血庫告急影響。

李卓廣又稱，捐血量今年4月起回升，最近平均每日收集到500袋血，惟仍較目標的650袋「略為低少少」。他強調不少捐血者是捐血後才染疫，捐血站做足防疫措施，呼籲各界踴躍捐血，未來中心亦會更新電腦系統，令捐血流程更流暢。現時只有位於紅十字會總部的捐血站有儀器處理成分血捐贈，中心稱日後會視乎需求擴大可捐成分血的地點。

相關字詞﹕捐血 紅十字會輸血服務中心 紅十字會

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