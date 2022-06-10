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支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會

【明報專訊】勞福局昨日公布由顧問團隊完成的「長者及殘疾人士照顧者服務需要及支援研究報告」，提出11項建議（見表），包括為照顧者提供「社區券」，兌換家務及膳食服務等。社福界立法會議員狄志遠認為，政府應針對不同經濟背景者，並行提供「社區券」及「現金津貼」，而非二選一。社協的社區組織幹事阮淑茵憂慮，申請「社區券」門檻過高，或令部分照顧者未能受惠。

勞福局表示，原則上同意報告提出的發展方向及建議，稍後將向立法會福利事務委員會匯報，適時徵詢持份者意見，以切實可行措施持續支援照顧者。

報告在前年7月由勞福局委聘理工大學顧問團隊所做，以個別訪談、小組討論及問卷，訪問4795名長者和殘疾人士、其照顧者，以及公私營安老和康復服務專業人員等。報告另引述政府統計處數據，指隨着本港生育率持續偏低，老年撫養比率預計由2019年每千名15至64歲人口，對應249名65歲以上長者，到2069年增至606人。年滿60歲長者人口量預計由2019年的191萬（25.2%），到2029年增至261萬人（33.0%）。報告又指，2019/20年度本港有53.42萬名殘疾人士，當中20.4萬、即約56.5%有人照顧其日常生活。

稱只推一種經濟支援免混淆

報告提出11項建議，包括為照顧者提供「社區券及現金組合」，同時認為政府應「只選擇推行一種經濟支援模式」，避免體弱長者及照顧者感混淆及資源重疊，並稱「社區券」比發放「現金津貼」更佳。

倡社區券可兌現 限特定服務

報告建議，社區券應只限兌現特定、而護老者（在家照顧長者人士）本身有能力提供的服務，例如是聘請兼職家庭傭工及安排暫託等「照顧項目」，又或讓照顧者透過社區券接受心理情緒支援等；並建議社區券採用「共同付款」原則，即按照顧者家庭的收入，與政府共同承擔一定比例的照顧費用。

社協憂申券門檻過高

狄志遠：應雙管齊下

狄志遠認為，政府應「兩條腿走路」，同時提供「社區券」及「現金津貼」，指部分照顧者經濟能力差，沒有條件與政府「共同付款」，建議政府可在現有綜援機制下，如家屬有照顧殘疾人士或長者需要，應提供額外津貼。

社聯籲加強暫託服務

阮淑茵表示，現時社署亦有推行「長者社區照顧服務券」試驗計劃，惟只限正輪候長期護理服務或院舍等人申請，認為政府日後若參考此計劃推行，會令部分無意輪候相關服務的人無法受惠。她又認為，現金援助用途更彈性，例如部分長者行動不便，照顧者便有額外金錢選搭的士陪同覆診。

社聯亦認同報告建議制訂「照顧者政策」，認為政府須擔當倡導角色，設立明確機制和提供相應資源。社聯又指，照顧者壓力沉重，必須加強「喘息服務」，包括加強長者和殘疾人士日間及夜間暫託服務等。

相關字詞﹕照顧者 勞工及福利局

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