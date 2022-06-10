81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課

張竹君稱數字非特別高

昨日涉及學校呈報個案有90宗，來自81間學校，涉及68名學生及22名教職員，當中9間過去7日出現兩宗以上個案，4校更有兩宗個案在同一班。張竹君稱數目非特別高，已吩咐相關學校大清洗及監察情况，而相關班別其他學生暫時檢測呈陰性。另外，九龍塘方方樂趣英文小學多兩名學生染疫，來自早前出現個案及已停課的4H班和2F班 ，該校累計17名學生中招。

3爆疫酒吧基因相似 料涉互傳

早前的酒吧感染群組繼續擴大，酒吧「LINQ」增4宗個案，累計99宗，酒吧「Shuffle」多13名顧客染疫，累計104名顧客及6名職員染疫。張竹君表示，根據中心調查，個別人士先後到訪「LINQ」、「Shuffle」以及早前爆疫的酒吧「Iron Fairies & J. Boroski」，根據全基因分析，發現上述3間酒吧的全基因分析非常相似，料當中涉及互相傳播。

另外，本報向食環署查詢上述3間酒吧，以及中環另一早前爆疫的酒吧「Zentral」有否違反防疫規例，食環署昨回覆稱，相關部門正進一步了解4間酒吧情况，該些酒吧至昨日仍暫停營業，另強調酒吧場內禁止任何現場表演及跳舞活動，負責人須確保場內員工和顧客無跳舞。

（新冠疫情）