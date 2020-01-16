前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日有兩宗二次感染，兩人均無旅遊史，包括去年7月打兩針復必泰疫苗的29歲男子，他今年2月28日核酸檢測呈陽性，當時Ct值（Ct值愈高，病毒量愈低）達17至18，5月底再確診，Ct值則為27至28，全基因分析發現兩次感染均涉BA.2.2，但病毒株並不相同，故屬二次感染。另一個案為26歲女子，因醫療問題未打針，2月底快速抗原測試呈陽性，其後於5月底核酸檢測呈陽性，Ct值為20至22，與BA.2.2的群組個案有關。張竹君指出，暫時二次感染屬少數，隨時間增加，當然有可能出現二次感染。

檢疫酒店員工疑染BA.4或BA.5

另外，繼早前有機場停機坪人員感染BA.5，再有46歲女子疑染BA.4或BA.5，她於麗豪航天城酒店任兼職，負責於3至7樓向檢疫者派送物資，工作時會戴口罩、面罩和手套，6月6日例行檢測呈陽性、翌日發病。她居於東涌逸東（二）邨德逸樓，6月4日曾與朋友到東涌的大頭蝦南風海鮮酒家用膳，該食肆將納入強制檢測名單。本港截至昨日累計有23宗BA.4輸入個案以及35宗BA.5輸入個案，本地個案暫只有上述機場人員。張竹君表示，中心相信患者在酒店感染，將對比患者與住客的基因排序。

張竹君：外地經驗未增重症及死亡

張竹君指，暫未能預測BA.4或BA.5在社區傳播風險，惟外地經驗顯示其傳播力較高，但未有增加重症及死亡。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港首四波約1.2萬人感染，與第五波相隔較長時間，第五波涉新變種，暫僅900多宗二次感染，料致大規模爆發風險不大，曾染疫者即使再感染，應僅有輕微病徵，至於未來高危人士以至一般人需否再打針，則要視乎病毒變化，如病情是否變得極輕微。

高危人士需否再打針

梁子超：看病毒變化

至於BA.4或BA.5，梁子超認為兩者與本港流行的BA.2.2有一定差別，惟按南非經驗，即使出現新一波BA.4或BA.5疫情，仍遠低於當地剛傳播Omicron時的規模，風險不算太大。他指從事入境工作者有別於機組人員，不設閉環管理，要特別小心，當局可考慮加密核酸檢測，若有酒店住客確認涉變種病毒，便應盡快安排入隔離設施，避免留在酒店增加員工風險。

疑BA.2.12.1者增 涉源頭不明

衛生防護中心昨公布增674宗個案，並指再多8人疑染BA.2.12.1，其中3人居於何文田冠德苑冠昌閣，該廈早前有其他樓層及坐向居民染疫，另有2人居於百勝角消防處已婚人員宿舍，為早前居於柴灣香島5座的個案之親戚。其餘患者暫時源頭不明，分別為居於火炭嘉美花園的76歲女子、居於將軍澳和明苑和暉閣的16歲男子，以及居於灣仔東基大廈的25歲女子。截至昨日，本港累計有112宗BA.2.12.1輸入個案，本地個案則有62宗。

明報記者

（新冠疫情）