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手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕

【明報專訊】警方展開代號「雷霆2022」反罪惡行動，於長沙灣公屋單位搗破一個毒品包裝分銷中心，先後拘捕3名男子，包括兩名少年及一名販毒集團主腦，檢獲約10.5公斤氯胺酮（K仔），總市值約610萬元。

西九龍總區特別職務隊高級督察薛子劼表示，根據情報分析及深入調查，探員周二晚在深水埗蘇屋邨截查一名少年，在其身上搜獲11包共重2.8公斤氯胺酮，隨即拘捕他，其後搜查邨內一單位，再檢獲7.7公斤氯胺酮，檢獲毒品總市值約610萬元。被捕17歲姓周男子報稱任職侍應，涉嫌販運危險藥物被捕。警方繼續追查背後販毒集團，探員再於翌日凌晨在葵涌區一酒店拘捕22歲集團主腦及16歲助手，兩人均報稱無業，涉嫌串謀販毒被捕。

拘3人2為少年 搗公屋包裝分銷中心

薛子劼續稱，該販毒集團運作約一個月，被捕人部分有黑社會背景，其中兩少年分別負責運送毒品及提供單位作販毒用途，可獲數千元報酬。警方調查後亦發現，其中一少年是透過手機遊戲認識主腦，被利誘販毒。

警方亦留意到近日涉毒品案被捕人有年輕化趨勢，與去年同期相比青少年被捕人數上升超過一倍，當中今年首季已有4名13歲學生因販毒被捕，相信販毒集團利用年輕人搵快錢心態。薛子劼稱，以本案為例量刑起點為14年以上，呼籲年輕人勿鋌而走險，家長亦應多加留意子女交友情况，免被不法分子利用。

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