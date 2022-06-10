女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年

首被告陳麗明（現年58歲）及次被告羅健強（現年59歲）均承認2020年5月24日在長沙灣蔬菜批發市場外誤殺事主練麗芬（終年55歲）。兩被告最後一次於2019年出獄，分別有27項及36項案底，皆為三合會成員。

次被告求情稱非領導 官：協議犯罪同責

辯方求情稱，首被告承認搶去金鏈，但不知事主為何倒地死亡，次被告則在案中無領導角色，冀法庭輕判。惟法官邱智立指出，即使次被告角色較輕微，兩人一同行劫，屬有共識和協議犯罪，須負上相同罪責。邱官表示，雖然兩人犯案手法不熟練，亦無特定搶劫對象，但肯定有意針對打扮富有的途人，事主當時佩戴金鏈路過，便無緣無故遇害。

邱官認為，事主為何頭部重傷仍是本案疑團，不排除兩人以硬物重擊事主後腦，或者事主被搶劫時頭部墮地。基於疑點利益歸於被告，邱官以後者為判刑基礎，並採納15年為量刑起點。兩人認罪扣減三分之一刑期，同判囚10年。

閉路電視片段顯示，兩人於案發早上約10時跟蹤事主至案發現場，隨後逃跑，歷時約15分鐘。首被告承認事後以1.2萬元售出事主的金鏈，其中2000元分給次被告。首被告亦承認為購冰毒犯案，次被告則稱跟隨首被告行事。

【案件編號：HCCC170/21】