港聞

港聞二

女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年

【明報專訊】55歲大快活女工前年5月在長沙灣蔬菜批發市場外被兩名無業漢搶去金鏈，她回家後昏迷，送院後不治。兩名案底纍纍的男子早前承認誤殺罪，昨於高等法院均判囚10年。法官表示，兩人事前無精密計劃行劫，亦無特定搶劫對象，但兩人為了事主的金鏈犯案，屬懦夫行為。法官亦批評，兩人不止奪去事主性命，更摧毁事主家庭，令家屬陷入哀痛。

首被告陳麗明（現年58歲）及次被告羅健強（現年59歲）均承認2020年5月24日在長沙灣蔬菜批發市場外誤殺事主練麗芬（終年55歲）。兩被告最後一次於2019年出獄，分別有27項及36項案底，皆為三合會成員。

次被告求情稱非領導 官：協議犯罪同責

辯方求情稱，首被告承認搶去金鏈，但不知事主為何倒地死亡，次被告則在案中無領導角色，冀法庭輕判。惟法官邱智立指出，即使次被告角色較輕微，兩人一同行劫，屬有共識和協議犯罪，須負上相同罪責。邱官表示，雖然兩人犯案手法不熟練，亦無特定搶劫對象，但肯定有意針對打扮富有的途人，事主當時佩戴金鏈路過，便無緣無故遇害。

邱官認為，事主為何頭部重傷仍是本案疑團，不排除兩人以硬物重擊事主後腦，或者事主被搶劫時頭部墮地。基於疑點利益歸於被告，邱官以後者為判刑基礎，並採納15年為量刑起點。兩人認罪扣減三分之一刑期，同判囚10年。

閉路電視片段顯示，兩人於案發早上約10時跟蹤事主至案發現場，隨後逃跑，歷時約15分鐘。首被告承認事後以1.2萬元售出事主的金鏈，其中2000元分給次被告。首被告亦承認為購冰毒犯案，次被告則稱跟隨首被告行事。

【案件編號：HCCC170/21】

相關字詞﹕高等法院 搶劫 誤殺罪

上 / 下一篇新聞

林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關
稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺
傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
古諮會通過李基醫局不評級建議
古諮會通過李基醫局不評級建議
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
男警賭外圍波獲判120小時社服令
男警賭外圍波獲判120小時社服令
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年