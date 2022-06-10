港聞

港聞二

助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法

【明報專訊】2019年平安夜，警方在迷你倉搜出疑似煙霧餅及化學品，副學士男生被控管有爆炸品罪。他還押壁屋期間，涉指示區議員黃國桐的助理及另一人，協助刪去其Google及Instagram帳戶資料，3名男子同被控串謀妨礙司法公正罪。他們否認共3罪，昨在區院受審。

魔術店主王浩森起初供稱對副學士男生沒印象，後來說一直稱呼他為「肥仔」，但重申沒售賣涉案火棉予他。

3名被告副學士生鄺偉邦（20歲）、議員助理余昕鈺（20歲）及學生黃俊燁（21歲），同被控一項串謀妨礙司法公正罪，鄺另被控兩項管有爆炸品罪。辯方將爭議鄺有合法目的而管有物品，以及探訪閉路電視片段及錄音的身分辨認。

控方開案陳辭指出，警方2019年12月24日在觀塘時昌迷你倉截查鄺偉邦，在他身上搜出防毒面罩過濾器，並在他的儲物櫃檢獲含硝化纖維素的棉花（俗稱火棉）、10個煙霧餅、多瓶含有硝酸鉀等化學品、10多箱防毒面罩，以及一張寫有「正義必勝」的紙。

首被告另控藏爆炸品 稱做實驗玩魔術

鄺偉邦在警誡下稱「啲煙餅我用嚟影相時做煙霧效果，啲化學品係我自己為興趣，用嚟做實驗，想溝啲新種類化學品」。他從淘寶購買了20個煙霧餅，部分已在公眾地方及家中使用，另在魔術店購買涉案火棉用來玩魔術，他稱沒帶過化學品遊行示威。

2020年2月3日，余昕鈺和黃俊燁到壁屋懲教所探訪當時還押的鄺偉邦，他們協議刪除鄺的兩個Google帳戶及一個「鬼機」手機內的數碼資料。對話提及Instagram及Telegram帳戶，鄺着兩人「del╳晒全部嘢」。

【案件編號：DCCC 286/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 串謀妨礙司法公正 管有爆炸品 煙霧餅 反修例事件

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