菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。黃勝榕及丈夫許順彬在研訊前離港，庭上讀出兩人書面供辭，提及兩人在廣東出生，育有兩子，許長期在內地工作。事主2016年12月中來工作，月薪4210元，至翌年3月，事主口頭通知要辭職回家。黃供稱對事主生前工作表現滿意，許則說「我哋無同死者爭執過」。

事主入職前驗身報告正常，惟到埗後不停咳嗽，黃曾要求更換外傭，但帶事主求醫發現肺部正常，她服藥後亦無恙。4月3日，事主曾因頭痛休息，至翌日上午，黃見事主在休假日一直留在房間，叫丈夫查看，發現事主沒有反應，她遂報警，事主送院後不治。

官斥中介沒留驗身報告 將跟進

大眾通女傭中心負責人李偉康（小圖）在庭上供稱，事主工作約一個月後，曾致電他投訴黃勝榕要求她工作至深夜，又常高聲責罵她，她感疲倦及不開心。李向黃轉達投訴，黃反指事主「做嘢唔乾淨、好慢」，故工時較長。

約幾周後，黃及事主來到中介中心，事主稱難忍工作辛勞要辭職，黃當面批評事主工作表現，事主則看來「苦口苦面，耷晒頭」。兩人終簽署中止合約通知書，惟李沒保留文件副本。

中介稱「唔知工人會出事」 官：本末倒置

研訊各方均無事主的驗身報告，化驗中心書面回覆找不到事主任何就診紀錄。李偉康則無報告副本或相關單據。死因裁判官何俊堯問及他為何沒存檔事主及僱主的聯絡資料、合約、工作內容等文件，他解釋公司規模小，只會保存一至兩年紀錄，加上數年前電腦故障，遺失大部分檔案，又說「我當時唔知工人會出呢件事，所以無每一個步驟都做紀錄」。何官隨即斥責「你咁樣係本末倒置，唔係出咗事先要記錄」，並質疑按稅務局規定，他應保留近7年單據，明言會跟進此問題。

【案件編號：CCDI 663/17】

（死因研訊）