求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD

辯方昨為被告香詠姍求情稱，被告大學畢業，丈夫為中學教師，二人育有11歲女兒。在本案首次襲擊事件中，被告只想制止本案事主男童B傷害其他小朋友，她只捉住B的頭髮橡筋，並無拉扯其頭髮，否則B不會向後倒。而在第二次事件中，被告只想較活躍的B「快快趣趣去廁所」。

辯方續稱，被告及早認罪，有誠懇悔意，對於本案行為，她承認不專業及鹵莽，亦令家人蒙羞，會以此為鑑，同時願意向事主道歉及賠償。辯方又稱，相信被告因本案被辭退後再無法任職同類工作，但她被辭退後仍不斷做義工，決心回饋社會，冀法庭考慮判緩刑。

其餘9名被告李慧雯（24歲）、謝綉蔚（25歲）、林美寶（56歲）、張惠燕（29歲）、周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）、劉露琪（24歲）、陳靄盈（23歲）及李佩貞（32歲）暫毋須答辯，除林美寶押後至7月8日再訊，其餘將於8月4日再訊，全部續准保釋外出。