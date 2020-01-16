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童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇

【明報專訊】香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，共27名職員被起訴「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，其中10人昨在九龍裁判法院提堂（見另稿）。任職資深幼兒工作員的46歲女被告承認襲擊一名兩歲男童，包括用力將男童的頭撞向牆、拉扯其頭及頭髮，為同案中首名認罪的被告，獲准保釋至6月22日判刑，以待索取社會服務令及背景報告。另外，案情亦披露，警方檢視閉路電視後發現407宗虐待兒童事件。

報稱幼兒工作員的香詠姍（46歲）昨承認一項「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，控罪指稱她於2021年11月30日至12月17日間在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，作為對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊男童B，其方式相當可能導致他們受到不必要苦楚。

兩事件控一罪 控方引外國案例獲接納

署理主任裁判官黃雅茵關注，本案涉及兩宗發生於不同日子的襲擊事件，為何控方決定控以一項控罪。控方呈上外國案例稱，同一控罪亦可包含被告多於一項的行為，以證明有虐待及襲擊受害人，最終獲法庭接納。控方又稱，法庭判刑應保護年輕兒童，須具阻嚇。

案情稱，童樂居是一間照顧初生至3歲兒童的留宿育嬰園，負責照顧由社署轉介的兒童，包括無法被父母照顧的男童B。被告1996年8月起在「童樂居」任替工，1999年7月完成認可課程，同年8月註冊成為幼兒中心主管，2021年簽署職員守則，知悉不容許體罰，且有責任照顧兒童及確保其安全，事發時為資深幼兒工作員。

2021年12月17日，香港保護兒童會接獲市民電郵稱，在睡房看到職員在童樂居戶外康樂設施襲擊兒童，童樂居院長翌日獲告知事件，及後檢視閉路電視片段，通報社署，同月22日報警。警方檢視相關閉路電視片段，發現407宗虐待兒童事件，交由院長認人。

對兩歲童拉頭扯髮 推頭撞牆

針對本案被告的首次事件發生於2021年11月30日晚上7時許，男童B在2樓2號活動室和其他兒童玩耍，其間B一度用雙手捉着另一兒童的臉，被告一手拉B的頭、一手扯其頭髮，B因而哭泣，並以雙手遮頭，差點向後倒，B欲離開之際，被告又拉其手臂及腳。

同年12月17日下午，B和7名兒童在2樓洗手間靠牆而坐，正摺衫的被告突然將一條褲掟向兒童，再用力將B的頭撞向牆，B的頭隨即反彈。被告於今年1月21日被捕。

【案件編號：KCCC 1365/22】

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