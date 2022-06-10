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運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英的妻子梁唐青儀，被指未有依時繳交信用卡卡數，遭美國運通周三（8日）入稟區域法院，追討9.3萬多元債項及逾期還款費用。梁太昨向本報確認，收過美國運通信件要求還款，並已於上月及昨日（9日）還清款項。她不明白美國運通為何入稟，會再向對方了解。

原告為美國運通國際股份有限公司，被告為梁唐青儀。入稟狀指稱，被告申請了一張美國運通Explorer信用卡，截至今年4月28日欠下93,155.41元。

原告曾多次要求被告繳交卡數，包括上月4日向梁太發出律師信，惟她拒絕或無視付款，遂入稟要求被告償還該筆欠款，以及支付由4月29日起、以35.34%年利率計算的逾期還款費用、相關訟費。

梁太向本報確認，於5月前收過美國運通信件，要求還款，惟信件沒列明具體還款金額，她與美國運通經多番溝通，知道具體金額約為8.5萬元，5月初便到匯豐銀行嘗試存入支票到美國運通戶口，卻發現美國運通只接受網上銀行交款，拒絕接納支票付款。

梁太表示，她沒有運通接受的銀行網上戶口，最後透過同事，於上月18日清還對方指出的所有欠款，以為已解決，但至上周五又收到對方來信，表示仍有數千元欠款，本周一得悉具體欠款為9600多元後，已於昨日過數。她表示，據她了解已交付所有欠款，不明白美國運通為何入稟，會與對方了解跟進和要求澄清。

梁太又補充，今次事件有可能源於她早前取消部分戶口的自動轉帳支付服務，引起誤會。

官網顯示，Explorer信用卡申請者個人每年收入須達30萬元，年費1800元，會員可享用環亞機場貴賓候機室設施。

【案件編號：DCCJ 2115/22】

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