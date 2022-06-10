港聞

港聞一

稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關

【明報專訊】多名立法會議員關注與內地通關問題。特首林鄭月娥表示，與內地通關具很大挑戰，認為按照去年9至12月的討論基礎，短期內看不到有通關可能。政府專家顧問許樹昌回覆本報查詢，認為現時難以評估與內地通關須符合什麼條件，因未知內地經歷Omicron變種病毒爆發後，會否調整通關要求。

香港「企中間」 抗疫方案考功夫

新民黨主席葉劉淑儀昨問林太，對於下屆特首應付可能出現的第六波疫情和爭取通關，有什麼建議和忠告，林太稱大部分海外國家和內地分別採取兩套不同抗疫理論和措施，香港「企喺中間」，要小心評估在何時採取什麼措施，要做到兩全其美的方案「很考功夫」。她認為，若以去年9至12月與內地討論基礎，短期內看不到有可能通關，惟難言新政府與內地討論後會否有調整空間。

許樹昌表示，未知香港和內地經歷新一波Omicron變種病毒疫情後，內地會否調整或放寬通關條件，新政府要向內地衛健委了解最新要求。他稱若內地堅持以「動態清零」作為通關要求，則較難符合，因香港目前每日仍有數百宗確診，未達「社會面清零」，內地亦會關注入境檢疫措施和確診者出院條件是否嚴謹。

葉劉淑儀會後稱，去年的通關協議標準是基於「清零」，惟目前較難達到，建議先考慮向商界開放小配額方式的通關，並要推出「健康碼」。選委會議員陳凱欣亦認為，可考慮容許有緊急需要的市民先於香港檢疫，再前往內地。

相關字詞﹕通關 許樹昌 林鄭月娥 立法會 行政長官答問會

上 / 下一篇新聞

林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
運通入稟追9.3萬卡數 梁唐青儀：昨日已還清
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
童樂居首人認罪 CCTV揭共407案 准保釋6．22判 控方：為保護兒童刑罰須阻嚇
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
求情認鹵莽不專業 失26年公積金患PTSD
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
菲傭猝死案 中介曾睹事主捱罵 僱主供稱滿意表現
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
助還押者刪數碼資料 黃國桐議助控串謀妨司法
女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年
女工被劫金鏈後不治 兩積犯認誤殺囚10年
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
擴闊獅隧爭今年刊憲 工程料8年後建成
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
手遊結識主腦遭利誘 少年涉販毒被捕
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
前四波染疫 900人今波再中招 兩個案第五波內「二次感染」 一人去年打兩針復必泰
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
81校呈報個案 土瓜灣小學一班須停課
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
支援老人及殘疾照顧者 政府顧問倡社區券代津貼 報告提11建議 勞福局：將匯報立會
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
50年191次 七旬「捐血王」疫下堅持 紅會：第五波影響大 收集血包曾跌七成
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
復旦醫科列免試名單 食衛局：有否港生非考慮
傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺
傾向公務員學院設考核 郭蔭庶：培訓維護國安自覺
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
去年底「撮合」兩搜查犬生8幼犬 海關機場保安培育幼犬DEFEND HK
古諮會通過李基醫局不評級建議
古諮會通過李基醫局不評級建議
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
海港sir控欺詐 官斥律師無穿法袍
男警賭外圍波獲判120小時社服令
男警賭外圍波獲判120小時社服令
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
大灣區GBA新聞：欲赴灣區港青 最大挑戰缺人脈 冀投身文創者多於金融創科 生活最憂資訊自由
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
灣區手記：有鴨嗎？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】曾國衞開會默書：莫聽穿林打葉聲
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】有記者同FCC割席 禁會址酒吧掛作品
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】林鄭：退任後，樂意參與講好中國故事
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】盧偉國用歌聲反對撤對冲
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】廠商會請基層學生家長「遊機河」
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年
【Emily】何君堯抖音rap 賀回歸25周年