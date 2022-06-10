稱按去年與內地討論基礎 短期不可能通關

香港「企中間」 抗疫方案考功夫

新民黨主席葉劉淑儀昨問林太，對於下屆特首應付可能出現的第六波疫情和爭取通關，有什麼建議和忠告，林太稱大部分海外國家和內地分別採取兩套不同抗疫理論和措施，香港「企喺中間」，要小心評估在何時採取什麼措施，要做到兩全其美的方案「很考功夫」。她認為，若以去年9至12月與內地討論基礎，短期內看不到有可能通關，惟難言新政府與內地討論後會否有調整空間。

許樹昌表示，未知香港和內地經歷新一波Omicron變種病毒疫情後，內地會否調整或放寬通關條件，新政府要向內地衛健委了解最新要求。他稱若內地堅持以「動態清零」作為通關要求，則較難符合，因香港目前每日仍有數百宗確診，未達「社會面清零」，內地亦會關注入境檢疫措施和確診者出院條件是否嚴謹。

葉劉淑儀會後稱，去年的通關協議標準是基於「清零」，惟目前較難達到，建議先考慮向商界開放小配額方式的通關，並要推出「健康碼」。選委會議員陳凱欣亦認為，可考慮容許有緊急需要的市民先於香港檢疫，再前往內地。