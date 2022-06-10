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「若完全無程序公義 政府想做就做很危險」

【明報專訊】昨日立法會答問會上，特首林鄭月娥談及精簡及壓縮土地發展程序時，特別提醒有時大家認為有關程序是「阻住地球轉」，但對其他人是保護制度，「若完全沒有程序公義，政府想做什麼就可以做什麼，都是很危險的」，因此要中間落墨。

規劃師學會前會長麥凱薔認為，香港作為法治社會，政府不可貿然為做一件事，而不理會市民及社會反對聲音，每個程序都是關注工程對社區影響、政府可否解決市民關注等，她不希望政府為縮短發展時間，減省如此重要程序，或縮減至不合理時間。

林太已向立法會提交精簡土地發展程序修例草案，而候任特首李家超不論在政綱和訪問都多次說，上任後處理房屋問題，會簡化法律、行政等程序。

會計界陳健波昨問及，議員及市民不明白交椅洲一帶填海建島的可行性研究需時兩三年，認為可大幅壓縮時間。林太回應，有關研究需時30多月，當中涉及道路、鐵路鋪排，是有規劃及工程成分的研究。她又稱，可考慮修訂的精簡壓縮程序法例，已放於議事桌上，但提醒若完全沒有程序公義，「政府想做什麼就可以做什麼，都是很危險的」。

規劃師：改劃土地用途 再縮不夠時間諮詢

對於林太說的程序公義，麥凱薔回應查詢時舉例，現時改劃土地用途的時間為9個月「非常合理」，再縮短會不夠時間諮詢市民，市民有知情權、反對權，政府亦不夠時間處理反對聲音，城規會成員不夠時間消化文件。但麥認同土地發展程序有可壓縮空間，政府亦意識到，因此會同步做不同程序，她認為最需壓縮時間的是收地過程。

民建聯劉國勳表示，倡議壓縮程序並非忽略或無視程序，「從來都是說平衡」，如何改善現有法例，避免重複。他說很多可壓縮程序並不影響程序公義，例如部門間協調工作。

劉國勳：很多可壓縮程序不影響程序公義

林太又提到，房屋土地沒即時可見成效，「往往『前人種樹，後人乘涼』」，又稱本屆政府公營房屋供應量較上屆多四成。

新民黨葉劉淑儀認為，現屆政府覓得很多土地，亦同意由「生地變熟地、熟地變房屋」需時間和過程，但她批評林太任內成立土地供應專責小組研究逾年是浪費時間。

曾任房委會委員的民主黨主席羅健熙認為，林太任內的公屋輪候時間和樓宇落成量不算理想，「明日大嶼」和「北部都會區」帶來的土地供應亦非即時。對於林太強調土地發展須符程序公義，羅質疑政府未完全按照土地供應專責小組的報告建議，發展北部都會區也沒公布預算開支，「是否符合程序公義？」

相關字詞﹕壓縮程序 程序公義 明日大嶼 林鄭月娥

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