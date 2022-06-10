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林鄭：已交無愧成績 畫完整句號 無悔接受任命無想過辭職 議員指應為反修例風波負責

【明報專訊】月底卸任的特首林鄭月娥昨在立法會發表臨別感言，她說儘管社會對其工作評價不一，但「我可以大膽說句，我已交出一張無愧於自己的成績表」，為她的42年公務員生涯畫上「完整句號」。她強調，「無一刻後悔接受任命，亦無一刻想過辭職」，又引述有人形容她「遇到愈困難的事愈興奮」。

葉劉：成績表全用錢用公帑解決

林太任內不乏爭議事件，對於其功過，非建制和建制派都提及林太要為修例風波負責。新民黨葉劉淑儀認為，林太是歷任特首中最辛苦，但其任內經常開支大增，「不要忘記，她的成績表全是用錢、用公帑解決」；又認為林太沒認真審視教育問題，例如檢討教育質素和國民教育。

為立會內耗傷心 稱「努力過」溝通

林太昨在開場白表示，對立法會過去幾年「內耗、鬥爭，劍拔弩張」感傷心，行政立法關係欠佳，官員和議員缺乏互信，因而拖慢政府落實政策的速度，但她深信絕大部分議員和官員都是心愛香港，願意為目前困境找出路；她「努力過」加強與不同黨派議員溝通。

選委界議員謝偉俊引起林太金句「官到無求膽自大」，要求她自評5年功過，林太說「自己講自己功績無意思」，稱不會具體回應，但認同政府管治有改善空間，並說已在上一份《施政報告》交代。

對於曾否有「早知5年前不承擔這個艱難任務」想法，林太強調「無一刻後悔接受任命，亦無一刻想過辭職」。翻查資料，2019年修例風波期間，路透社曾披露一段「林太與商界閉門會面錄音」，稱林太會上說若有選擇，她會辭職；林太其後公開否認曾向中央請辭。

林太表明「不在其位不謀其政」，不會評論下屆政府的工作。

吳文遠：加劇社會撕裂 市民失人權保障

對於林太自言無愧於自己成績表，社民連秘書長吳文遠批評，「她應是有史以來對自己要求最低的官員」，稱其任內加劇社會撕裂，市民失去人權保障，經濟民生方面失業率不斷上升，政府公帑花在「大白象」工程，反問林太成績何來。建制派何君堯說，「盡力」與否不由己說，要看別人，就如「自己不會讚自己醒」，他認為林太說法有點自我防衛，而非爭取同情。

實政圓桌議員田北辰表示一直很欣賞林太才華，但很可惜「改變不了歷史事實」，林太主動提出修訂《逃犯條例》，結果過萬人被捕，亦因而引進了《港區國安法》、修改選舉制度，對兩岸統一帶來很多不利因素，令台灣人對實行一國兩制的信心愈來愈遠。

選委界議員陳凱欣認為林太的付出有目共睹，但「不可以說她完全無過失」，第五波疫情死亡人數逾9000，病人在戶外露宿更不可接受，「她有自己的評價，相信市民對特首會有另一些看法」。社福界狄志遠稱，政府在修例風波和新冠疫情有很多過失，林太作為最高領導須負「相當大責任」，但她任內亦推出成功政策。

民主黨主席羅健熙認為，特首除了對自己負責，亦要向港人和國家負責，相信市民對她有他們的評價。

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相關字詞﹕新冠疫情 反修例風波 立法會 林鄭月娥

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