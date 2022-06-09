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2022年6月9日星期四
港聞二
參選遲交支持同意書 李家超入稟申免刑罰
法案委會鬧雙胞衝突 梁耀忠認妨擾囚兩周
女童會所溺斃 泳池負責人認作假
渣馬案醫療輔助隊總指揮：以為有跑手受傷 無人提暈倒
反修例案 逾百人事發兩年後被控 大狀指「拖愈耐愈不公」料續有 江樂士：遲比錯好
千日後檢控提堂 楊子俊：無法規劃人生
中膠彈示威者傷腿難長站 傷頭損記憶
紅雨遊新娘潭 婦石澗失足遭冲走 同行友人山中報案 搜索數小時尋回背囊
屯門大嶼新界東雨量逾100毫米 長洲現水龍捲
膠袋徵費擬增至1元及撤兩類豁免 目標除夕生效
前對話辦主任 卓永興傳任副政務司長
公僕調薪 總工會籲政府「拿出承擔」勿留下屆
涉未阻誤導廣告裁失當 醫生李佑榮上訴得直
復旦醫科列免試名單 課程限海外公民報讀
16人涉洗錢25億被捕 捲40騙案 9持傀儡戶口
爬40米高天秤開工 起重機手昏迷不治
昨增14宗新變種 張竹君：度度都有啲
首5月67%院舍院友染疫 6%死亡
音樂靜觀療法 疫下解憂 導師唱金曲 失明長者笑開懷
古思堯擬抬棺控企圖煽動 早知寫「結束專政」違國安法
大灣區GBA專題：港人一機在手 深穗領消費券優惠
大灣區GBA專題：廣州 百貨公司接力推廣
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【Emily】易志明提質詢無影 「元老」代勞 按議規 主席呼喚在席最資深議員
【Emily】「取消對冲真的很興奮」 陸頌雄立會激動高歌
【Emily】政府人員旁聽席俯瞰 留意議員出入
【Emily】何桂藍fb發文 稱見識港人勇敢而想勇敢一點
【Emily】前區議員黃文萱開書店 今個月搞六四主題
【Emily】長沙灣過渡房紅黃雨下動土
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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