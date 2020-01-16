大灣區GBA專題：廣州 百貨公司接力推廣

商場聯合推「618全民狂歡節」

粵海北京路天河城於本月推出品牌商品限定五折起，當中包括，珠寶鐘表、手機數碼、服飾美妝等。另商場聯合推出「618全民狂歡節」，選用招行信用卡支付，可享61.8元抵100元商場消費券，最高88.8元紅包減免福利；由即日至6月30日，於各大商場清費及使用銀聯，即可享消費滿300元減50元優惠，優惠折扣涵蓋珠寶鐘表、手機數碼、家居裝飾、服飾美妝、書店電影、休閒娛樂等商戶。

東山百貨商圈方面，6月上旬推家品節活動，超市塑料家庭用品、製品購一件六五折，兩件及以上五五折，超市日用品、紙品類七八折，茶具套裝低至三八折，廚房雜件六八折。6月中下旬推夏日大作戰活動，黃金首飾免工費，兒童黃金首飾每克減20元，玉器、鑽石、珍珠五折，鉑金、硬金、18k金、名表、銀首飾八折，兒童銀首飾買一送一，空調八五折起，風扇、廚衛電器八五折等。

[活在灣區]