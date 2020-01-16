大灣區GBA專題：港人一機在手 深穗領消費券優惠

明報記者 黃清瑤

深圳 開啟定位上不同平台拿優惠

新一輪消費券適用於多個網購平台，包括京東由即日至6月20日及6月30日至7月10日，平台會於每日早上10時發放不同面值的消費券。用戶需要開啟手機的定位，登陸京東手機應用程式，並於搜尋一欄輸入「深圳消費券」，即可於消費券專區領取優惠券。

京東網購 最高消費減500元

優惠券面額為消費28元（人民幣，下同）減28元，消費100元減50元，消費500元減150元，最高消費5000元減500元。在京東平台購物，可以購買物品的種類繁多，包括電子產品、服飾鞋履、黃金珠寶、生鮮食物。須留意的是，付款時要選擇京東付款。

光明區伙美團發放消費券

深圳市政府與美團合作推出堂食與外賣消費券，第一輪消費券已於昨天（8日）全數搶畢，第二輪於6月16日至6月22日供市民換領。只需要在美團App內搜索「暢享光明」即可進入搶券專區，消費券可於美團及大眾點評App使用，可於光明區的餐飲實體商戶使用。堂食消費滿100元減50元，滿200元減80元，滿500元減200元；外賣消費滿20元減8元，滿30元減15元，滿50元減25元。

在「暢享光明」搶券專區，市民又可領取文化旅遊相關的優惠券，包括酒店消費滿100元減50元，滿200元減100元，滿300元減150元，滿400元減200元；景區門票消費滿51元減50元，滿101元減100元；電影票消費滿30元減20元，滿60元減30元，滿100元減50元。消費券發放時間為7月1日至7月31日及8月1日至8月31日。每輪活動周期內，同一用戶僅限領取酒店消費券、景區門票消費券或電影票消費券一張，領完即止。

購物券優惠券的時效更長，目前已公布會於9月及10月分4次發放消費券，商戶超市消費券為滿99元減20元，滿59元減10元；生鮮消費券為滿49元減12元，滿69元減20元，滿109元減30元，滿169元減50元。同樣地每名用戶僅限領取商超或生鮮消費券一張。

數字人民幣紅包 總值3000萬

深圳市政府聯合8家內地銀行包括聯合銀行、農業銀行、工行、建行、交行、郵儲、招行、微眾等，通過美團App發放總值3000萬元數字人民幣紅包，民眾只要在App搜索「樂購深圳」就可登記抽獎，並有機會獲得88元、100元或128元。

倘若未能抽中，用戶亦可向有份參與「報名立得20元優惠券包」的銀行報名登記，就可以獲得20元美團優惠券。活動報名日期由即日至6月12日，中獎結果會於6月13日晚上8時公布。

南山文體通 藉微信發運動電子券

由即日至6月30日，民眾可以在微信的「南山文體通」小程序搶運動電子優惠券。水上運動包括有掛艇、衝浪、潛水、游泳等水上活動，可於每日早上11時於小程序搶券，用戶購票時選擇微信支付，消費滿300元即可減180元。冰雪運動方面包括有溜冰及滑雪，每天12時在小程序搶券，消費滿100元可減90元。戶外運動就包括攀石、滑板等戶外場地運動，每天下午1時可在小程序搶券，消費滿100元可減90元。

雲閃付購車可獲減免

由即日至8月31日，於南山汽車經銷企業購買國六以上燃油或新能源汽車（納入工業和信息化部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》），有機會申領消費券。用戶可以透過中國銀聯雲閃付App進行實名認證後，進入「我愛購 南山行」汽車消費的申領平台，根據指示進行線上申請。所購買的車輛價格低於20萬元，燃油車可減免8000元，新能源汽車可減免1萬元；價格介乎20萬至30萬元，燃油車可減免1.5萬元，新能源汽車可減免1.8萬元；車輛價格高於50萬元，燃油車可減免2.2萬元，新能源汽車可減免2.5萬元。但要留意，營運車輛及特種車輛不在活動範圍。

[活在灣區]