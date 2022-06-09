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音樂靜觀療法 疫下解憂 導師唱金曲 失明長者笑開懷

【明報專訊】5個失明婆婆同坐面對屏幕，音樂靜觀療法（Mindful Music）活動導師Dai Jo向她們熱情揮手，「好開心見到你哋呀，咦，蘇婆婆好耐冇見喇！」屏幕上幾位婆婆一臉笑容，每周最期待的活動終於開始。婆婆按指示做簡單呼吸訓練，先挺直腰板坐好，雙手放肚閉目，用鼻吸氣口呼氣。「做得好好喎！」Dai Jo掃起結他和弦，唱出金曲《月亮代表我的心》和《陪着你走》，有婆婆搖手鈴，有婆婆輕打拍子唱歌。「聽完歌諗起乜開心嘢？分享下啦！」有婆婆答，「諗起我老公囉！」引起大家哄笑。

71歲的蘇婆婆2011年起入住深水埗盲人輔導會院舍，自言喜歡音樂，聽導師唱懷舊廣東歌，大部分都喜愛，勾起不少開心回憶，「10幾歲嗰時同屋企人夜晚偷偷去田邊，執人哋唔要嘅番薯芋頭，自己喺荒廢田又種下花生白菜。」

腫瘤壓視網膜致失明 曾自問做錯乜事

她年輕時搬到市區生活，從事製造業，後來與年長20年的丈夫結婚，育有3名子女。不過，家庭生活卻未如想像溫馨。「對住老公同仔女好多激氣嘢㗎」，她說好多冤屈氣，與家人難以磨合，故早年選擇獨居。後來她因腫瘤壓着視網膜，50多歲時發現失明，其後接受醫生建議入住院舍。

「失明就係人生最大件事，我問自己做錯乜事，一定做錯咗事，所以先咁懲罰我。」蘇婆婆說，子宮及扁桃腺均有疾病，加上曾確診新冠，走兩步已喘氣。參加Mindful Music學會呼吸訓練，發現對身體大有幫助，加上首首年輕時熱愛的金曲，令她更專注於歡樂的回憶上；更喜出望外者，是結識年輕朋友，大讚導師敬老。

疫下不能外出，活動對長者而言是面鏡子，由導師身上得知出面世界。「希sir（Dai Jo）會講新嘢，原來外面都要戴住口罩，佢提我哋出入都要戴」。蘇婆婆又謂院友年紀大或已不問世事，故從年輕人身上學習，「學佢哋胸懷大志！唔會好似喺個樽頸度。」

贊助至11月 匯豐未回覆

匯豐私人銀行由2020年底起贊助活動兩年至今年11月，意味11月後長者或不能再聽音樂。訪問完結時，Mindful Music統籌趙達燊對蘇婆婆說，「活動去到11月咋」，蘇婆婆聞言反應鬼馬，「你話我哋玩得開心吖嘛，一係我哋反映吓啦。」趙笑說，「你點反映呀，唔通你上街呀？」蘇婆婆又認真道，「係呀我會㗎！」匯豐截稿前未有回應。

明報記者 沈彥恒

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