首5月67%院舍院友染疫 6%死亡

勞工及福利局長羅致光昨書面回覆立法會議員質詢時表示，今年1月1日至5月25日，67%院舍院友染疫，當中安老院社有69%院友染疫，殘疾人士院舍有58%院友染疫。同期有6%院舍院友染疫並死亡，其中安老院舍院友有8%死亡，殘疾人士院舍有0.2%院友死亡。

政府今年初起派外展隊到院舍為院友打疫苗，羅致光稱截至6月5日，外展隊已為院舍院友打了逾11萬針疫苗，安老及殘疾院舍第一針接種率為88%，第二針為71%，第三針為20%。據社署前日回覆，安老院社院友第三針接種率為16%，殘疾人士院舍為35%。

第五波疫情高峰期時院舍人手不足，羅回覆另一項質詢時表示，社署3月在本地和內地分別緊急聘用353名和762名臨時合約照顧員，派到院舍、隔離設施和暫託中心照顧長者及殘疾人，隨疫情漸穩，社署早前在社區設立的多個暫託中心已停止運作，現時沒計劃續聘臨時合約照顧員。

政府津貼院舍員工最多1萬元

涉逾3.7萬人 已發放逾1.8億元

此外，政府向安老及殘疾院舍合資格員工發放「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，今年2至6月期間，院舍員工如在同一個月內曾於該院舍值勤或提供服務不少於14天，政府會透過院舍營辦人發放每人每月2000元特別津貼，為期5個月。羅回覆有關質詢時說，該計劃接獲2633宗申請涉逾3.7萬人，當中1483宗獲批，已發放逾1.8億元，1150宗仍處理中。

（新冠疫情）