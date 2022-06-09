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昨增14宗新變種 張竹君：度度都有啲

【明報專訊】本港昨單日增14宗疑染變種新型冠狀病毒Omicron BA.2.12.1個案，屬該病毒株自5月下旬流入社區以來新高。衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計，社區約有10多條涉上述病毒株的傳播鏈，形容相關個案「度度都有啲」。呼吸系統專科醫生梁子超認為，BA.2.12.1似已滲入社區，傳播鏈變得模糊，即使找到源頭亦已造成傳播。政府專家顧問許樹昌則表示，由於本港各劑疫苗接種率均有提升，相信相關個案主要屬輕症，籲市民毋須擔憂。

衛生防護中心昨公布257宗核酸檢測呈報陽性個案，另301宗快測呈報經核酸覆檢陽性個案。張竹君表示，昨公布的快測個案大多於本月4至6日呈報，其中部分個案日前已納入累計個案數，另有約30宗屬新公布個案。

東欣苑、寶峰園各一人染疫

曾同時段處太古城一餐廳

昨新增14宗疑染BA.2.12.1的個案中，除住太古城高山台廬山閣的52歲女子，其餘13人與日前公布染同一病毒株的個案暫無關連，共呈5條傳播鏈。其中筲箕灣東欣苑歡欣閣、鰂魚涌寶峰園各一人染疫，二人不相識，6月1日下午約2時同時段到過太古城中心地下阿詩瑪雲南風味軒。張竹君稱，二人到訪時間相近，估計其間出現傳播。她補充，「唔同區都有出現」疑染BA.2.12.1個案，病毒株或有隱形傳播，部分個案可能住同一大廈或曾途經同一地方等，中心「未必好明顯搵到」相關傳播鏈，另估計社區約有10多條涉上述病毒株的傳播鏈。

梁子超：屬BA.2分支 疫苗仍有效

許樹昌表示，隨社交距離措施放寬，對陽性個案增加「並不意外」，帶變異病毒株個案自然遍佈各區。梁子超分析，BA.2.12.1與本港現時流行的病毒株同屬BA.2分支，相信免疫逃逸程度不高，第五波曾染疫或已接種疫苗者仍有一定保護力，而涉該變種的麥當勞群組已現一段時間，本港感染新變種比例仍低，料不會引起急劇反彈。

累計162宗新變種 51宗本地

此外，防護中心昨公布一宗帶L452R變種病毒疑屬BA.4或BA.5的個案，患者5月29日從英國抵港，離開檢疫酒店後入住紅磡昇御門2座，抵港第9日陽性。患者CT值約30（即病毒量低），傳染期曾到銅鑼灣食肆A.T.A.S、尖沙嘴海運大廈食肆奇納百川。已完成病毒基因排序分析的個案中，本港累計162宗BA.2.12.1，其中111宗輸入，51宗本地；另有36宗BA.5個案，其中1宗或與輸入個案相關，其餘為輸入個案；23宗BA.4輸入及19宗BA.2.12個案。

尖沙嘴奇納百川職員蘇小姐表示，前日收到衛生署通知有染疫者曾經到訪，食肆所有員工已經強制檢測，全部人陰性。被問個案涉BA.4或BA.5會否擔心，蘇小姐說更擔心生意。銅鑼灣A.T.A.S職員林先生稱，從報道得悉染疫者曾到餐廳，同事今早會強制檢測，並會快測雙重確認。林先生稱出街用膳甚至戴口罩近距聊天都有可能傳播，加上不停變種，「中咗都無辦法」。

明報記者

（新冠疫情）

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