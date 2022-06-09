16人涉洗錢25億被捕 捲40騙案 9持傀儡戶口

財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛表示，經情報分析和調查，探員前日搜查港九新界多個處所，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15男1女，年齡介乎19至56歲，各人報稱電腦技術人員、清潔、運輸和地盤工人等。被捕者現被扣查，行動仍在進行中，警方稱不排除會有更多人被捕。

2020年起運作 傀儡開戶酬千元

警方稱，該犯罪集團自2020年起以每個銀行戶口1000至2500元報酬，招攬傀儡開戶，取得戶口資料及密碼洗黑錢。涉案集團以求職騙案、電話騙案和投資騙案手法欺詐，誘騙受害人存款至控制的傀儡戶口，上年4月至今年1月間行騙至少40次，涉款超過5000萬港元。調查亦發現，有涉案集團骨幹成員疑將傀儡戶口存款轉帳至個人戶口，短期內從自動櫃員機提取數百萬懷疑犯罪得益以洗黑錢。

涉案集團至少操控136個銀行戶口多次轉帳，藉此逃避追查，清洗超過25億懷疑犯罪得益。最大宗金額損失為電話騙案，受害人接到聲稱速遞公司職員來電，指其包裹有多張他人證件，其後電話轉駁至一名自稱內地官員，事主按要求轉帳人民幣365萬又提供個人戶口，其後得悉受騙，發現戶口再被轉走280萬元。