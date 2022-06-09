復旦醫科列免試名單 課程限海外公民報讀

次批23院校 6間QS排名百名外

立法會去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊，政府昨公布第二批海外認可醫學資格名單，涵蓋英美等共23間院校，其中6間在國際評級機構QS排名不入前百名。第二批23間認可院校，英國及美國各佔7間，澳洲及加拿大分別有5間及2間，南非及內地各一間；連同首批27間院校，至今共50間院校獲認可。第二批名單將於周五刊憲並生效，並於本月15日交立法會經過「先訂立，後審議」程序。

林哲玄質疑納復旦無助港人回流

復旦大學的內外全科醫學士昨納入名單，據校方文件顯示，該課程只准海外公民報讀，故港人須取海外公民身分才可入讀。議員林哲玄質疑，港人若取得海外公民身分，會寧願報讀當地大學而非該課程，批評納入該課程與修例原意背道而馳，無助在非本地大學讀醫的港人回流返港執業。

上一批院校中，國際排名最低院校列於第57位，第二批則有17間排名更低，其中6間更位列100名外；排第一的哈佛大學及54的北京大學則未列兩批名單。特別註冊委員會成員陳永佳解釋，委員會主要以各院校課程與中大及港大醫學院比對，基本上內容相若便會獲批，與排名無關；他又謂不能假定排名較低院校質素參差，並指日後更多名單「陸續有來」。

香港病人政策連線主席林志釉對評選準則感奇怪，質疑「全世界讀醫都係讀呢啲嘢」，不應忽略師資等其他條件；並稱部分院校排名低難免令市民感憂慮。曾任食衛局政治助理的議員陳凱欣亦不解，稱首50間院校本應是「最叻」，惟有多間院校排名百大不入，促當局交代以釋除公眾疑慮。她亦期望，盡快納入排名比復旦更高的北京大學，方便港人報讀。

問復旦報讀條件 食衛局無回覆

醫管局表示，相信新一批名單可吸引更多非本地醫生來港執業，局方會續優先招聘本地大學醫科畢業生，並透過特別註冊制度招聘更多非本地醫生。本報另就評選準則及復旦課程入讀條件查詢食衛局，截稿前未獲回覆。