港聞

港聞二

涉未阻誤導廣告裁失當 醫生李佑榮上訴得直

【明報專訊】眼科醫生李佑榮（圖）於2018年出席團結香港基金的活動，基金在報章廣告形容他為「視網膜和黃班點手術專家」，惟描述並非醫委會核准可引述的資歷。醫委會2020年召開紀律聆訊，裁定李佑榮專業失當，予以譴責。李佑榮不服醫委會決定上訴，上訴庭昨日頒下判辭，裁定李佑榮上訴得直，撤銷醫委會的譴責處分，醫委會須付訟費。

上訴人為李佑榮，答辯人為醫委會。判辭指出，李佑榮受基金邀請，於2018年9月的「低頭世代護眼攻略」的講座擔任嘉賓。基金提早登報宣傳，以「視網膜及黃斑點手術專家」作李佑榮名銜，事後有人向醫委會投訴。

醫委指沒與團結基金核對資料

上訴庭：信李不知用涉事名銜

醫委會一方認為，李佑榮沒有採取適當合理的措施，避免他人刊登誤導性資歷，例如他沒有與主辦單位核對廣告所用的名銜，有違專業守則。不過上訴庭表示，根據涉事講座的PowerPoint簡報，李佑榮自我介紹的名銜以學歷和公司職務為主，並不包括「視網膜和黃班點手術專家」一字，相信李不知道主辦單位會採用涉事名銜。

上訴庭又指，如果醫委會要求醫生提前與他人核對專業名銜，應在專業守則或例行通告提醒所有醫生，惟醫委會沒這樣做。故此，上訴庭認為醫委會無充分證據裁定李佑榮專業失當，下令撤銷醫委會原本的裁決，醫委會須付訟費。

【案件編號：CACV450/20】

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