港聞

港聞二

公僕調薪 總工會籲政府「拿出承擔」勿留下屆

【明報專訊】早前消息指，前日召開的行政會議原本議程有公務員薪酬調整項目，但臨時抽起，因政府內部未就最終加薪幅度達共識，料留下屆政府處理。香港公務員總工會主席馮傳宗昨在電台表示，他不同意將調薪事宜留下屆處理，希望現屆政府拿出承擔，盡早決定，令公務員團隊為新一屆政府實現良好開局。商界背景的行會成員林健鋒則稱，社會對公務員加薪有不同意見，留新一屆政府處理合適。

馮傳宗昨在港台《千禧年代》透露，收到信息本來原定行政會議前日就公務員加薪問題「拍板」後，局方約好昨日會見公務員「四大」工會，之後亦會見另外四個工會，但有關會面突然取消，他認為做法突兀；他質疑是否商界給壓力政府，不希望公務員加薪幅度高，因會令他們面對與僱員分享經濟成果的壓力。

馮傳宗質疑商界施壓

林健鋒：留下屆分別不大

身兼商界立法會議員的林健鋒向港台表示，公務員加薪有追溯期，今日通過或3星期後通過、由現屆政府或下屆政府處理分別不大，亦不認為是留給下屆政府的「爛攤子」。

「編制零增長」目標下

申開9職位涉開支1948萬

另外，立法會議員陳沛良提出書面質詢，關注公務員編制零增長的目標下，政府4月以來已向立法會提交多個開設有時限的首長級編外職位的建議，問及本財政年度政府共開設多少首長級編外職位和所涉開支預算。公務員事務局長聶德權稱，政府預計本年度向立法會申請開設3個首長級常額職位，以及開設或保留6個編外職位，涉及開支約1948萬元。

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