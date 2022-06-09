前對話辦主任 卓永興傳任副政務司長

被問是否加入政府 梁美芬拒評

法律界早前盛傳基本法委員會委員梁美芬將出任律政司副司長，「香港01」昨一度引述梁美芬開腔否認擔任律政司副司長，其後報道改為引述「可靠消息」說梁未打算全職加入政府。本報記者昨向梁美芬查詢是否不會加入政府，梁拒絕評論。

卓永興1981年於香港大學畢業，同年6月加入警務處任職督察，3年後轉職做政務官。卓從公務員行列退休後，獲政府邀請出山，包括於2019年出任因修例風波設立的「對話辦公室」主任。其後卓永興又以非公務員合約僱員身分，擔任疫苗接種計劃主任和財政司辦公室顧問。

有曾與卓永興共事的政界人士說，卓雖是警隊出身，之後轉投政務職系，擅長協調公務員及非公務員，創科局期間也處理跨部門及內地跨部委工作，形容他是有執行能力的人。科技創新界議員邱達根說，不知消息真假，但在數碼港擔任董事期間與卓永興交手，形容對方謹慎細心。他說，寄望日後副司長可處理跨部門問題，形容不時存在「A局推B局，等3年又3年的情况」。

此外，財委會明天（10日）將審議政府架構重組方案的財務安排。新思維狄志遠早前稱游說其他政黨支持重新討論政策建議，但不成功；財委會主席陳健波昨說，政策方向在人事編制小組已討論，但屆時討論財務安排會盡量從寬處理。狄志遠則對無建制政黨支持重新討論表示失望，他說坊間對新設副司長理據仍有疑問，並已致函陳健波要求將新設副司長的撥款建議分開表決。