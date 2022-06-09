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膠袋徵費擬增至1元及撤兩類豁免 目標除夕生效

【明報專訊】膠袋徵費自2009年實施至今一直維持0.5元收費水平，政府昨日公布將提出修例提高至1元，並取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的膠袋費豁免。盛載非氣密包裝食品的膠袋，如盒裝雞蛋、以發泡膠網或網袋包裹的蔬果等，不可豁免收費；無包裝的蔬果、生肉、只用紙局部包好的麵包或外賣餐飲則可獲免費膠袋，每單交易限派一個，但特定情况下可再額外派免費膠袋。修例如獲通過，將於12月31日生效。有環團認為免費派發額外膠袋條件主觀，零售點無從分辨何時收費，為避爭議或預先包裝，無助減塑。

冰凍非氣密包裝食品 索袋須付費

環境局稱，2015年擴大並全面實施膠袋徵費計劃後，當年膠袋棄置量下跌25%，但其後幾年回升，反映收費計劃需優化，維持減廢成效。除建議膠袋徵費由0.5元提高至1元，局方亦建議取消豁免盛載冰凍或冷凍食品的「平口袋」收費。無包裝或並非完全載於包裝內的食品及外賣餐飲，每單交易原則上可獲派一個免費膠袋，但如膠袋太小，未能盛載或需耗費不合理時間才能把整批食品放置袋內、膠袋有破損風險、以及把食品放在單一免費膠袋內會令品質受損，則可免費獲額外膠袋。

「損食物品質」可額外派袋

環團質疑指標主觀易「走後門」

綠色和平項目主任譚穎琳認為，膠袋有否破損風險、食品品質何謂受損等均屬主觀指標，店員難分辨何時可豁免收費，如按當局舉例，將鮮蟹和鮮魚放入同一膠袋，以食品品質而言已屬不理想，或有不少市民利用灰色地帶「走後門」，以品質為由索取免費膠袋；超市等零售點亦可能因擔心收膠袋費時有爭議，自行預先包裝食品，最終無助減低塑膠用量。

本報昨向兩大超市查詢會如何配合最新措施，惠康回覆稱會密切留意修例後的細節配合；百佳表示對計劃在方向上抱支持及配合態度，重點在規管要清晰及對零售商規管要一致，有關細節公布後，百佳會研究和跟進。

倡玻璃樽徵費 供應商每升0.98元

另外政府亦建議立法實施「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，向飲料供應商就每公升玻璃樽徵費，由之前約1元降至0.98元，目標明年首季實行。

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