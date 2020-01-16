屯門大嶼新界東雨量逾100毫米 長洲現水龍捲

雨勢料下周日減弱 下周中復增

天文台署理高級科學主任柯銘強表示，預料低壓槽未來兩三日會繼續影響香港，今日至本周六會繼續有大驟雨及狂風雷暴，下周日及下周一驟雨及雨勢會減弱，惟至下周中期驟雨會再度增多，連場大雨會增加水浸風險，市民上班上學前需留意最新天氣消息。

本港多區昨錄得逾70毫米雨量，屯門、大嶼山及新界東更錄逾100毫米。天文台早上9時45分發出黃色暴雨警告信號，約10時半接報長洲出現「水龍捲」，10時45分則改發紅色暴雨警告信號，下午4時15分改發黃色暴雨警告，約1小時後於5時15分取消。

對於長洲現「水龍捲」，天文台解說，在水面上發生的龍捲風稱為「水龍捲」，是自雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，一般與雨季出現的不穩定天氣相關。長洲過往亦多次錄得水龍捲，其中天文台在2018年6月有3天接獲水龍捲報告，兩次均在長洲附近水域發生。