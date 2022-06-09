紅雨遊新娘潭 婦石澗失足遭冲走 同行友人山中報案 搜索數小時尋回背囊

昨午12時許，警方接獲一名男子報案，指他與一名楊姓女友人（52歲）於大埔新娘潭橫涌石澗行山，楊婦疑失足被冲走失去蹤影。警方、消防及飛行服務隊接報趕往現場搜救。消防下午2時許追蹤到報案人位置，蛙人出發於石澗下游一帶搜索。現場所見，附近有水務署指示牌指「不准游泳」，石澗當時水勢洶湧，蛙人未有發現事主，其5名親友到場了解情况。

至下午3時40分，搜救人員發現一個屬於事主的背囊，內有一對鞋及衣物。警方6時許以航拍機協助尋人，政府飛行服務隊亦奉召派出直升機協助搜索。至晚上7時許，搜救人員停止搜索，並將事主背囊交還親友。

育兩子女 友：原約6人同行

事主一名女友人表示，事主於五金公司任職文員，已婚並育有一子一女。她與事主認識兩年多，常結伴行山，有時更有10多人一同郊遊，而昨日活動原定約有6人參加，但因天氣關係，最後只有男報案人與事主按原定計劃出發。她透露，平日天氣良好時，事主有換泳衣到石澗游泳的習慣。

攀山專家鍾建民指出，昨日天氣不適宜任何戶外活動，山澗更易發生意外，即使市民有豐富行山經驗，或對路線非常熟悉，亦不應冒險。他呼籲市民為人為己，避免意外之餘，亦不應讓搜救人員承受風險。

天文台資料顯示，大埔昨天全日雨量為70至100毫米。雷暴警告早上8時20分生效。

北潭凹塌山泥 愉景灣遊艇被雷擊

暴雨下，西貢北潭路北潭凹昨午約12時35分發生山泥傾瀉，受影響位置有20米乘40米，消防到場清理，至晚上8時仍未完成。另外，前晚及昨日發生兩宗雷擊事件，昨早10時許，大嶼山愉景灣遊艇會一艘遊艇疑遭雷電擊中冒煙，消防到場時煙霧已熄滅，事發時船上無人；前晚7時許，一名77歲外籍男子於南丫島索罟灣海旁疑被雷擊中，胸肩受傷，被送往水警香港仔基地，再轉送瑪麗醫院治理。