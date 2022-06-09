中膠彈示威者傷腿難長站 傷頭損記憶

警：受不合理對待可找投訴課

警方回覆稱不評論個別個案，又稱任何人如認為警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，相關部門會按既定程序公平公正處理。

指追究「花式自殺」 公義難討

Eason憶述當晚彌敦道滿是示威者，他站在一條內街，警方行動僅限驅散人群，詎料一名警員從大街轉向內街，其間Eason大腿內側被橡膠子彈擊中。他稱「對警方濫暴已經習已為常，惟沒想過自己會被當作槍靶」。他形容當時發紫的傷口像「爆漿」般腫脹，瘀血慢慢擴散，隨後輾轉看過多個西醫和中醫，最終接受拔罐治療才逐步好轉，至今不能長時間站立，影響他從事搬運的工作，但他說無打算追究，不認為當局能為自己討回公義，又擔心追究是「花式自殺」，間接承認自己有參與示威，或被檢控。

另一名沒有被捕的示威者陳先生（化名）憶述同一晚遭橡膠子彈射中頭，顱內出血，不但聽覺和視覺受影響，記憶力和專注力亦大減，「頭兩個月直程失咗憶，連自己個名都講唔出」。經歷半年治療，他至今仍要靠中藥調理。從事飲食業的他說昔日記性很好，「𠵱家連兩張菜單都死背唔到，拖慢咗趕單速度」，又說對本港法治已失去信心，形容追究是浪費時間和不可能的事。他稱原本對政治冷感，當年6．12眼見警方以不對等的武力驅散市民，才開始踏上街頭。雖然知道有被捕風險，但他說經歷社會劇變後仍希望留在香港，日後協助出獄的示威者適應生活。

無警員因反修例執勤被捕停職

截至今年4月30日，投訴警察課共收到1949宗大型公眾活動的投訴個案，包括疏忽職守、行為不當、沒有禮貌等指控，沒有警務人員因執行與反修例事件相關職務而被捕、停職或起訴；警務處長已「訓斥」24宗事件的人員，涉及不當使用武力、不當言語及作出不當行為等，其中5宗已作紀律覆檢。最新訓斥及覆檢數字，與警方去年4月回覆時一樣。

（反修例·3周年）