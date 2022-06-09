千日後檢控提堂 楊子俊：無法規劃人生

如「長期有把刀項住自己」

2019年6月12日，金鐘衝突被政府定性「暴動」，楊子俊是當日涉暴動被捕的其中一人，後來「踢保」。事隔33個月，至今年4月14日，他再被上門拘捕，被控兩項參與非法集結。他說，由於曾向警方提出人身傷害索償，已證明自己身處示威現場，故一直有心理會被控，但再次被捕及被控時仍感驚訝。他稱，被控後保釋條件嚴苛，須每周到警署報到3次，亦不准離港，對未來感不安，面對審訊及可能監禁，認為會對其出版社工作及事業發展影響很大，「計劃唔到人生」。

楊子俊說，不少反修例案被捕人事隔兩三年再被捕及檢控，「好似長期有把刀項住自己，只不過係幾時斬落嚟」。他認為反修例案件處理速度很慢，遲遲未決定是否檢控，對被捕人不公平，影響人生規劃或選擇，例如有人欲留學或移民，拖延太長猶如「額外刑罰」，「對於無罪的人更甚」。他認為要加快處理案件，讓他們盡快面對司法程序或結果，不論判罪成與否，「可以繼續move on（向前走）」。

踢保後「形住」再被捕

本已淡忘 被告夢魘成真

面對最高7年監禁的阿明回憶，被捕後首次報到已「踢保」，但仍然「形住形住」會再被捕，「唔敢瞓覺，好驚瞓瞓吓會有人拍醒你」。夢魘在往後一年沒有成真，生活如常的他開始忘記自己曾經被捕，僅曾在友人提醒下於去年約3月向警方要求取回證物，獲告知案件仍待律政司意見，「講緊一年時間，你要畀個advice（建議）出嚟係咪咁難？」當時他仍心存僥倖，「唔會告啦，唔會諗到兩年之後嚟告你」。

直至今年1月，他收到警署來電預約拘捕，心想「你唔係咁玩我呀？你講笑咋？」他說，警方在兩次拘捕時展示的證據大同小異，反而自己記憶開始模糊，如果事發後馬上提告，起碼有心理準備，「我諗會心甘命抵啲」。他正打算認罪，稱扣減三分之一刑期吸引，「嗱嗱聲搞掂，出到嚟講緊都係廿七八歲，都仲叫有力可以做到想做嘅嘢 」。

（反修例·3周年）