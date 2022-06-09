反修例案 逾百人事發兩年後被控 大狀指「拖愈耐愈不公」料續有 江樂士：遲比錯好

明報記者 梁敏琪 施晉宇 陳家怡 陳柔雅

警：犯罪人多證據多調查難

律政司：收執法機關文件後盡快處理

被問到為何檢控有延誤，警方回應稱，2019至2020年香港發生了幾十年以來未有的動亂，持續的大規模刑事毁壞、傷人、暴動及其他侵害公安罪行，當中牽涉犯罪活動的人數眾多，部分案件性質嚴重且案情複雜，涉案證據數量龐大，調查工作艱巨困難。

律政司回應稱，檢控人員在收到執法機關所提交的證據和相關文件後，一定會盡快按照法律和《檢控守則》處理，但如案件仍在調查、暫時毋須跟進、沒有足夠證據或已按內部程序處理，案件不會交予律政司。律政司指出，暴動和非法集結等較嚴重罪行由刑事檢控科的特別職務組處理，該組已完成處理98%（1156宗）案件。

官問遲檢控 控方稱「因應大環境轉變」覆核

本報根據傳媒報道，統計自2020年6月至前日的新案件，發現至少93宗案件共323人的首次提堂日期距案發日逾一年，當中最多是與理大衝突有關，3宗案件共涉59名被告（佔上述323人的18.3%），分別被控妨礙司法公正、非法集結及暴動。323人中，約三分之一（121人）是事發後兩年才被檢控。

前日判刑的一宗案件，裁判官曾向控方查詢為何延遲檢控。一名23歲女生涉於2019年11月11日在元朗參與非法集結，當日被捕。控方前日在庭上稱，當時警方視之為「低優先度案件」，翌月女生獲釋放；至近一年後，警方於2020年12月因應「大環境轉變」覆核案件，律政司延至去年11月回覆警方，終正式落案檢控。

吳宗鑾：被告承受壓力 影響證人記憶

吳宗鑾說，延誤檢控會令被告承受精神壓力，亦會影響證人記憶，理論上「拖得愈耐，愈唔公道」。他又說，不少示威案依賴錄影片段，辯方較難以延誤造成不公為由，申請永久終止聆訊，最多只能作求情因素。他估計，隨着法庭就暴動等控罪有較清晰的判決標準，律政司或會重新審視本身被視為定罪機率較低，例如沒有在場證據的案件，並決定是否檢控。他表示，大部分刑事案件不設起訴期限，即使「踢保」甚或警方主動釋放，若證物未獲退還，仍有可能被檢控，預計未來仍有反修例案件被捕人陸續被帶上法庭。

容海恩：確不理想 疫情再非藉口

立法會司法及法律事務委員會副主席、新民黨容海恩認為，法庭判決可以教育市民「做個守法公民」，如有延誤的確不理想。她認為不同案件有其複雜性，難一概而論，但政府應交代檢控決定需時是源於警方蒐證、抑或律政司指示。她說，律政司曾解釋疫情影響工作，「而家第五波都過去，再冇藉口」，希望可加快進度。

前刑事檢控專員江樂士說，示威案件的被捕人數及證據繁多，例如長時間的錄影片段需時審視，部分案件亦可能需進一步調查，「延遲決定總比錯誤決定好」，讚揚檢控人員面對大量由社會混亂引發的案件下，仍處理得非常好。

根據律政司檢控守則，檢控人員在決定是否起訴時，亦須考慮公眾利益，包括案件是否有延誤、檢控以外的其他可行方法等。翻查資料，律政司2000及2011年均曾向被捕示威者發「警告信」代替檢控。

狄志遠：社會復平穩 盼寬鬆處理輕罪案件

社福界立法會議員、新思維狄志遠認為，案件積壓猶如「社會包袱」、「件事一直擺係度」，不利社會復和。他說，如今社會相對回復平穩，政府不應再以「平亂」心態處理，期望新一屆政府高調、積極地以寬鬆手法處理罪行輕微的案件，例如警司警誡、發警告等；就算要檢控亦應加快，減輕被告的心理壓力。

江樂士稱，考慮到公共利益，有時以警告或簽保守行為等方式代替起訴是適當的，例如罪行輕微且嫌疑人非常年輕；但若罪行嚴重，則不起訴的機率極低。

（反修例·3周年）