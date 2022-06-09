渣馬案醫療輔助隊總指揮：以為有跑手受傷 無人提暈倒

本研訊死者為李文德（終年50歲）。在事故協調中心（中心）任醫療輔助隊總指揮官、高五級長官梅海淮供稱，2018年1月21日早上接獲香港業餘田徑總會（田總）人員通知，在10公里賽事的跑道上，近6公里有跑手受傷需協助，但未有提及傷者暈倒，他亦無追問，便着同事致電最近的H2急救站，以調派救護員到場。

負責調動救護車的陳建榮早前供稱，H2站要求派救護車接送隊員到事故地點，但指引寫明救護車只可載傷者送院，遂拒絕接載隊員的要求；梅認為有關決定正確，因渣馬安排車輛單線行駛，若非接載傷者，或影響真正需送院的人。

死者太太廖美寶質疑梅為何未有問及傷者情况，就認為派出救護員足已協助傷者，梅指田總人員僅稱有人需協助，「我覺得係輕微，我自己都係一個跑手，通常喺賽道上都係輕微受傷」，理解為「仆親受傷」。

急救站主管：

中心稱未接觸傷者 拒派救護車

H2急救站主管、醫療輔助隊四級長官江曉暉供稱，當日8時07分接到田總電話，稱有跑手在W5.5位置西行線暈倒，江除派出4名隊員跑去現場，也要求站旁的救護車駛至現場及途中接載4名隊員，惟對方着江請示中心，中心稱隊員未接觸傷者，拒絕派出救護車。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 43/18】