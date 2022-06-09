女童會所溺斃 泳池負責人認作假

另一救生員認罪 案發時讀中六

被告依次為救生員朱禮言（25歲）、救生員戴翔（20歲）和游泳池服務承辦商莫肇毅（28歲），朱早前已認罪，被判160小時社會服務令，戴及莫昨日認罪。辯方求情稱，戴翔當時為中六學生，他按指示到場時未知道發生意外，沒意識其謊言帶來嚴重影響，現深感後悔；至於莫肇毅及時認罪為最大求情，且他是一時驚慌下才犯案。

裁判官表示，本案實屬悲劇，當未有足夠救生員當值，管理公司應及時關閉泳池，被告卻撒謊隱瞞事件，故將判刑押後，以為兩被告索取感化及社會服務令等報告，重申會考慮任何判刑選項。

承認案情指出，去年9月22日，涉事女童和家人到帝琴灣探朋友，女童父親下午5時帶女童和其他小朋友到會所泳池玩耍。傍晚近6時，有泳客在池底發現女童失去知覺，被告朱禮言和其他泳客協助搶救，女童送院後不治。

警方到場調查，戴翔向警方稱，當日下午5時許到帝琴灣當值，其後按朱的指示到泵房加漂白水；莫肇毅則稱當日安排朱及戴當值。惟警方翻查閉路電視等紀錄，發現戴於雅典居當值，帝琴灣只有朱一人當值。戴於意外發生後，約6時許才到達帝琴灣；戴在警誡下稱「係我判頭教我咁講」。

【案件編號：STCC 426/22】