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法案委會鬧雙胞衝突 梁耀忠認妨擾囚兩周

【明報專訊】立法會2019年審議修訂《逃犯條例》，法案委員會「鬧雙胞」，時任民主派及建制派議員爭奪主持會議時爆發衝突。7名民主派前議員事後被控「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，其中梁耀忠昨日在西九龍裁判法院承認一項涉妨擾葛珮帆的控罪，為同案首名認罪者。主任裁判官羅德泉認為，梁的行為令人誤會他與其他激烈行動者「係同一伙人」，以不同策略行事，致情况「火上加油」，判監兩星期。

梁耀忠（69歲）承認於2019年5月11日，在立法會1號會議室內襲擊、妨礙或騷擾議員葛珮帆，另涉妨擾周浩鼎的控罪獲撤控。他正就六四未經批准集結案服刑，辯方透露梁原定下周一（13日）刑滿，惟因本案須延遲兩周出獄。

求情稱為押後會議冷靜雙方 用錯方法

辯方求情稱，被告承認試圖搶奪石禮謙的咪高峰，但出發點是建議押後會議，讓雙方冷靜下來，明白自己用錯方法；他大部分時間在後排位置，甚至比記者站得更遠，雙手交疊，靜觀其變。

辯方稱，被告花大半生擔任公職，服務社會；他曾確診新冠病毒，康復後出現胃脹、頭痛、乏力等「長新冠」症狀，亦因獄中工作背肌勞損，望早日出獄治理身體。辯方又呈上39封由被告本人及其兒子、當日被搶咪的石禮謙、律師翁靜晶等撰寫的求情信。

梁耀忠承認案情指，立法會在2019年4月組成由民主黨涂謹申主持的法案委員會，審議《逃犯條例》，惟經兩次會議未能選出主席；其後內務委員會以大比數通過由石禮謙取代涂主持會議，並定於5月11日開會；涂繼續召開會議，同樣定於5月11日開會。

梁涉妨擾周浩鼎撤控 另6被告8月提堂

5月11日，多名泛民議員出席涂謹申主持的會議，其後石禮謙、周浩鼎、葛珮帆等建制派議員進入會議室，嘗試走向主席台，多名被告阻撓，並試圖搶奪石手持的咪高峰，事件歷時約6分鐘。其中梁耀忠緩慢地行近石，數次試圖搶咪，阻撓會議，並妨礙參與該會議的周浩鼎及葛珮帆，以履行他們作為議員的職責。葛事後求醫，被診斷左肩及頸部背面有觸痛，她其後尋求中醫治療跟進。

同案另外6名被告范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒、陳志全被控共5罪，涉及於同日同地分別妨擾陳恒鑌、葛珮帆及周浩鼎。6人尚未答辯，8月8日再提堂。

【案件編號：ESCC 2514/19】

相關字詞﹕梁耀忠 特權法 立法會 逃犯條例修訂

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