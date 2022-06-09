港聞

港聞一

參選遲交支持同意書 李家超入稟申免刑罰

【明報專訊】本報4月報道，特首選舉唯一候選人、現為候任特首的李家超遲交3份支持同意書，涉違選管會指引。李家超日前入稟高等法院，承認沒有在限期內提交支持同意書，要求法庭免除刑罰。有大律師表示，李家超除了違規，亦有違法之嫌，如果原訟庭拒絕給予寬免，李家超或被控《選舉（舞弊及非法行為）條例》中的「沒有提交選舉申報書」罪。

候任辦：按程序入稟 現不宜評論

候任特首辦回覆本報查詢表示，李家超向法院入稟，是選舉法例下提供的程序，而根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，如果法庭信納事件並非因為不真誠所致，法庭可作命令寬免。候任特首辦稱事件已交由法庭處理，現時不宜評論。

本案申請人為李家超，答辯人為律政司長。入稟狀指李家超分別於今年4月13日、17日及18日刊出3則選舉廣告（見表），但他未有按照《選舉程序規例》，在發布廣告後一個工作天內，呈交有關廣告的3份支持同意書副本。據該例，任何人沒遵守選舉廣告規定，可被判罰款5000元及監禁6個月。

李家超在入稟狀要求法庭豁免規定、免除刑罰，並且不作訟費命令。此外，入稟狀附上由香港乒乓球女隊主教練李靜、立法會議員林智遠及藝人方力申等簽署的3份支持同意書。

查錫我：倘豁免被拒 廉署可起訴

湯家驊稱遲交普通 「民主思路試過」

廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，本案性質嚴重，涉及選舉公正，任何特首候選人遲交支持同意書，唯一補救措施是向原訟庭申請寬免。他又稱，如果法庭拒絕豁免，廉署應考慮起訴李家超，或控以刑責較重的「沒有提交選舉申報書」罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

被問到李家超會否被DQ（取消資格），查錫我指李尚未被定罪，一切言之過早，至於原訟庭會視乎法律理據考慮給予豁免，「法官唔理你係邊個」。查表示，一旦李面臨刑事檢控，中央政府仍維持其特首任命，「咁我都無辦法，但中央始終要依法治港」。

資深大律師湯家驊向傳媒表示，遲交選舉廣告很普通，其政黨民主思路亦試過犯同樣行為，因選舉牽涉大量廣告，呈交時限很短等，致出現違規，不過不代表可忽視違規，亦可能涉及選舉舞弊；法庭考慮相關證供後，證實不涉選舉舞弊，就可獲豁免刑罰。

翻查資料，油尖旺時任區議員梁偉權於2011年涉欠交藝人米雪等人的支持同意書，被控違反《選舉條例》，罰款1.5萬元。2019年，九龍城時任區議員李軒朗涉未取得學者沈旭暉等人的書面同意，就發布印上他人名稱的宣傳品，並一直沒跟進事件，事後被原訟庭裁定「非妥為當選」。

【案件編號：HCMP 697/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 選舉廣告 支持同意書 李家超 候任特首辦

上 / 下一篇新聞

法案委會鬧雙胞衝突 梁耀忠認妨擾囚兩周
法案委會鬧雙胞衝突 梁耀忠認妨擾囚兩周
女童會所溺斃 泳池負責人認作假
女童會所溺斃 泳池負責人認作假
渣馬案醫療輔助隊總指揮：以為有跑手受傷 無人提暈倒
渣馬案醫療輔助隊總指揮：以為有跑手受傷 無人提暈倒
反修例案 逾百人事發兩年後被控 大狀指「拖愈耐愈不公」料續有 江樂士：遲比錯好
反修例案 逾百人事發兩年後被控 大狀指「拖愈耐愈不公」料續有 江樂士：遲比錯好
千日後檢控提堂 楊子俊：無法規劃人生
千日後檢控提堂 楊子俊：無法規劃人生
中膠彈示威者傷腿難長站 傷頭損記憶
中膠彈示威者傷腿難長站 傷頭損記憶
紅雨遊新娘潭 婦石澗失足遭冲走 同行友人山中報案 搜索數小時尋回背囊
紅雨遊新娘潭 婦石澗失足遭冲走 同行友人山中報案 搜索數小時尋回背囊
屯門大嶼新界東雨量逾100毫米 長洲現水龍捲
屯門大嶼新界東雨量逾100毫米 長洲現水龍捲
膠袋徵費擬增至1元及撤兩類豁免 目標除夕生效
膠袋徵費擬增至1元及撤兩類豁免 目標除夕生效
前對話辦主任 卓永興傳任副政務司長
前對話辦主任 卓永興傳任副政務司長
公僕調薪 總工會籲政府「拿出承擔」勿留下屆
公僕調薪 總工會籲政府「拿出承擔」勿留下屆
涉未阻誤導廣告裁失當 醫生李佑榮上訴得直
涉未阻誤導廣告裁失當 醫生李佑榮上訴得直
復旦醫科列免試名單 課程限海外公民報讀
復旦醫科列免試名單 課程限海外公民報讀
16人涉洗錢25億被捕 捲40騙案 9持傀儡戶口
16人涉洗錢25億被捕 捲40騙案 9持傀儡戶口
爬40米高天秤開工 起重機手昏迷不治
爬40米高天秤開工 起重機手昏迷不治
昨增14宗新變種 張竹君：度度都有啲
昨增14宗新變種 張竹君：度度都有啲
首5月67%院舍院友染疫 6%死亡
首5月67%院舍院友染疫 6%死亡
音樂靜觀療法 疫下解憂 導師唱金曲 失明長者笑開懷
音樂靜觀療法 疫下解憂 導師唱金曲 失明長者笑開懷
古思堯擬抬棺控企圖煽動 早知寫「結束專政」違國安法
古思堯擬抬棺控企圖煽動 早知寫「結束專政」違國安法
大灣區GBA專題：港人一機在手 深穗領消費券優惠
大灣區GBA專題：港人一機在手 深穗領消費券優惠
大灣區GBA專題：廣州 百貨公司接力推廣
大灣區GBA專題：廣州 百貨公司接力推廣
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】易志明提質詢無影 「元老」代勞 按議規 主席呼喚在席最資深議員
【Emily】易志明提質詢無影 「元老」代勞 按議規 主席呼喚在席最資深議員
【Emily】「取消對冲真的很興奮」 陸頌雄立會激動高歌
【Emily】「取消對冲真的很興奮」 陸頌雄立會激動高歌
【Emily】政府人員旁聽席俯瞰 留意議員出入
【Emily】政府人員旁聽席俯瞰 留意議員出入
【Emily】何桂藍fb發文 稱見識港人勇敢而想勇敢一點
【Emily】何桂藍fb發文 稱見識港人勇敢而想勇敢一點
【Emily】前區議員黃文萱開書店 今個月搞六四主題
【Emily】前區議員黃文萱開書店 今個月搞六四主題
【Emily】長沙灣過渡房紅黃雨下動土
【Emily】長沙灣過渡房紅黃雨下動土