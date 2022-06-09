參選遲交支持同意書 李家超入稟申免刑罰

候任辦：按程序入稟 現不宜評論

候任特首辦回覆本報查詢表示，李家超向法院入稟，是選舉法例下提供的程序，而根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，如果法庭信納事件並非因為不真誠所致，法庭可作命令寬免。候任特首辦稱事件已交由法庭處理，現時不宜評論。

本案申請人為李家超，答辯人為律政司長。入稟狀指李家超分別於今年4月13日、17日及18日刊出3則選舉廣告（見表），但他未有按照《選舉程序規例》，在發布廣告後一個工作天內，呈交有關廣告的3份支持同意書副本。據該例，任何人沒遵守選舉廣告規定，可被判罰款5000元及監禁6個月。

李家超在入稟狀要求法庭豁免規定、免除刑罰，並且不作訟費命令。此外，入稟狀附上由香港乒乓球女隊主教練李靜、立法會議員林智遠及藝人方力申等簽署的3份支持同意書。

查錫我：倘豁免被拒 廉署可起訴

湯家驊稱遲交普通 「民主思路試過」

廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，本案性質嚴重，涉及選舉公正，任何特首候選人遲交支持同意書，唯一補救措施是向原訟庭申請寬免。他又稱，如果法庭拒絕豁免，廉署應考慮起訴李家超，或控以刑責較重的「沒有提交選舉申報書」罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

被問到李家超會否被DQ（取消資格），查錫我指李尚未被定罪，一切言之過早，至於原訟庭會視乎法律理據考慮給予豁免，「法官唔理你係邊個」。查表示，一旦李面臨刑事檢控，中央政府仍維持其特首任命，「咁我都無辦法，但中央始終要依法治港」。

資深大律師湯家驊向傳媒表示，遲交選舉廣告很普通，其政黨民主思路亦試過犯同樣行為，因選舉牽涉大量廣告，呈交時限很短等，致出現違規，不過不代表可忽視違規，亦可能涉及選舉舞弊；法庭考慮相關證供後，證實不涉選舉舞弊，就可獲豁免刑罰。

翻查資料，油尖旺時任區議員梁偉權於2011年涉欠交藝人米雪等人的支持同意書，被控違反《選舉條例》，罰款1.5萬元。2019年，九龍城時任區議員李軒朗涉未取得學者沈旭暉等人的書面同意，就發布印上他人名稱的宣傳品，並一直沒跟進事件，事後被原訟庭裁定「非妥為當選」。

【案件編號：HCMP 697/22】

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