【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意

阿臻話，志偉知道「優之良品」結業，「豬肉乾同牛肉乾將成絕響」，但志偉不在意，正如其他牆外發生嘅事，「要知都知，但放得開，不傷心」；面對審訊，完成交付高院程序之後，認為幾時上高院、認罪同不認罪是否分開判刑等等，全屬未知數，「所以與其焦急，不如豁達」。

阿臻回想以前喺立法會嘅日子，志偉出名願意提攜後輩，當年佢係議會新丁，財委會座位編排志偉坐佢前面，所以大小事務都諮詢對方意見。處理撥款時，志偉就成日同佢講，工程項目還可以考慮畀佢過，但政府要加位（增設公務員職位）就要好小心先畀佢過，因擔心助長政府愈益膨脹，「加位會易請難送」。佢又讚志偉「處事公道，肯負擔，又具行動力」。

另外，噚日係初選案另一被告、民主黨尹兆堅嘅牛一，阿尹fb小編前一日特地去見出庭嘅阿尹，形容阿尹上庭時精神，「肥尹變瘦堅」。