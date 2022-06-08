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2022年6月8日星期三
港聞二
妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪
「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例
初選案46被告完交付高院程序
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
港協名譽副會長胡法光逝世
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
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【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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