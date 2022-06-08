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港聞二

房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓

【明報專訊】公屋一般申請輪候時間升至6.1年，房委會資助房屋小組主席黃碧如建議，若減少公屋申請者3次配屋機會，可加快上樓，並讓居於不適切居所的申請者，較公屋戶申請者有更高配屋優次。全港關注劏房平台成員賴建國認為，房委會縮短3次配屋之間的時間更實際，又擔心評估劏房戶的程序需時，或因快得慢。

黃碧如昨於房委會周年公開會議表示，公屋輪候時間屢見新高，建議減少公屋申請者3次配屋的機會，加快上樓時間，雖然建議未必受準租戶歡迎，但無可避免要取捨。她又說，現時不適切居所住戶和公屋戶申請公屋屬同一條隊，建議讓前者優先於後者配屋。

黃亦提到，綠置居恆常化已5年，房委會應檢討，研究綠置居對公屋供應及輪候時間的影響，並在經濟不景和輪候時間長期大幅偏離目標時，將綠置居調撥為公屋。

房委會委員麥萃才認為，房委會可參考過渡房屋編配機制，讓居於不適切居所的申請人盡快上樓，同時增加透明度，讓申請者對配屋時間有所預算。另一委員陳旭明稱，房委會居屋攪珠應減少運氣成分，建議將首次申請者和申請多次者分開處理，增加後者上車機會。

劏房戶團體：變相剝奪選擇權

賴建國認為，首次配屋的地點一般偏遠，若減少配屋次數，變相剝奪準租戶選擇權，並不公道，反建議縮短3次配屋之間的時間更為實際。他又說，公屋平均輪候時間以首次配屋計算，房委會應公開計算至上樓的「真正輪候時間」。

對於提升劏房戶配屋優次的建議，賴建國擔心評估劏房戶的身分需時，恐因快得慢，而現時很多基層已是劏房戶，加上有劏房租管，不擔心若落實建議會推高劏房需求和租金。

相關字詞﹕賴建國 陳旭明 麥萃才 黃碧如 房委會

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